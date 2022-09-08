中秋連假 豐原及大雅警方加強國道匝道勤務、取締違規

中秋連假，警方將加強重要路口交遹勤務，取締違規。（記者歐素美翻攝）

2022/09/08 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕中秋連假即將到來，台中市大雅警分局與豐原警分局因轄區分別有國道一號大雅交流道及豐原交流道，為免塞車，兩分局分別針對重點時段及路段規劃加強交通勤務，並呼籲民眾出遊務必做好車況檢查，事先規劃妥善的行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間

大雅警分局表示，中秋連續假期，針對國道一號大雅交流道、台74線快速公路、台3線及台10線及台鐵栗林、潭子及頭家厝車站等，皆編排交通崗執行交通疏導工作，並利用科技監控車流狀況，以機動調派警力以維持交通順暢。

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大雅警分局長賈立民並指出，酒後及超速駕車嚴重威脅國人生命財產安全，中秋連續假期期間將針對酒駕及危險駕駛等執行取締及防制，呼籲民眾共同維護行車安全及順暢，大雅警分局並將加強交岔路口十公尺及併排違規停車等執法，希望大家共同度過一個平安快樂的美好假期。

豐原警分局則表示，中秋連假從9月9日至9月11日為期3天，國道1號豐原交流道南北向將實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，也將派員及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多，可行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

豐原市區往豐原交流道，北上可於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道；或於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

南下則可於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線；或於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線；或於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線；豐原市區往大雅區，可由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅；豐原市區往神岡區，可由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

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