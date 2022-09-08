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    檢協會票選名單出爐 邢泰釗最高票

    檢察總長邢泰釗榮獲檢協會票選最高票。（資料照）

    檢察總長邢泰釗榮獲檢協會票選最高票。（資料照）

    2022/09/08 16:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕由全國檢察官組成的檢察官協會8日舉辦理監事改選，經過會員代表投票，選出15名理事與5名監事，其中檢察總長邢泰釗拿到最高票，可望於9月16日的第十屆第一次理監事會議中榮登理事長，而常務監事由最高檢主任呂文忠出任的低率也不低。

    檢協會8日開出第十屆理事15人名單，分為邢泰釗、蔡碧玉、陳文琪、柯怡如、林彥良、曾昭愷、陳孟黎、聶眾、蔡元仕、黃振倫、蔡偉逸、白惠淑、戎婕、陳佳秀、謝肇晶 。其中邢泰釗票數過半，可望當上理事長。候補理事6人，分為樊家姸、謝志遠、吳協展、董諭、張姿倩、粟穆威。

    監事5人，分為呂文忠、李海龍、黃紋綦、王怡仁、陳玉萍。候補監事1人為洪敏超。

    全體當選理監事暨候補理監事，將於年9月16日上午10時在最高檢察署2樓會議室，以視訊會議方式參加最高檢舉辦的2022秋季法學論壇「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」。當日下午2時，在同一地點2樓會議室參加檢察官協會第十屆第一次理監事會議，以便選出常務理監事、理事長。

    根據慣例，檢察總長均為理事長，而本次邢泰釗又拿到最高票，當選理事長毫無懸念；至於呂文忠的資歷與經歷均足，獲選常務監事機率亦高。

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