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    麻將館掛羊頭賣狗肉 基隆警抄賭逮31賭客

    基隆市警局昨偵破麻將館掛羊頭賣狗肉經營賭博，警方昨搜索麻將館，逮楊姓負責人，4名員工與31名賭客。 （記者林嘉東攝）

    基隆市警局昨偵破麻將館掛羊頭賣狗肉經營賭博，警方昨搜索麻將館，逮楊姓負責人，4名員工與31名賭客。 （記者林嘉東攝）

    2022/09/08 15:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局等單位昨偵破仁三路「麻將館」，涉嫌掛羊頭賣狗肉經營賭博，以收取清潔費為幌子，實則向每桌賭客收取每一將400元抽頭金；牌桌上賭客間輸贏，則用麻將館提供的籌碼，作為彼此兌換現金的依據。警方昨搜索麻將館，逮楊姓負責人，4名員工與31名賭客；警詢後，將楊等人依涉犯賭博罪究辦。

    警方調查，這間麻將館位於仁三路百年李鵠餅店附近，今年6月間，由47歲負責人楊姓承租，對外宣稱開設棋牌社。

    警方蒐證查出，每次來打牌的民眾每打一將都要支付100元清潔費，經警方暗中蒐證，民眾支付的100元清潔費，就是楊男向賭客收取的抽頭金。

    至於，打麻將的民眾間的輸贏，表面上雖用麻將館提供的籌碼支付，但打完四圈後，彼此用所剩的籌碼多寡，作為彼此兌換現金的依據。

    案經基隆市警一分局偵查隊、督察科靖紀小組等單位蒐證數月，昨晚報請檢察官指揮前往查緝，當場查獲31名賭客、麻將等賭具，查扣面額120萬元籌碼，賭資20萬元與楊向客人收取的3萬元抽頭金。警詢後，今天上午將楊等人依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    基隆市警一分偵破，仁三路「麻將館」涉掛羊頭賣狗肉經營賭博，以收取清潔費為幌，實則向每桌賭客收取每一將400抽頭金；牌桌上賭客間輸贏，則用麻將館提供的籌碼，作為彼此兌換現金的依據。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分偵破，仁三路「麻將館」涉掛羊頭賣狗肉經營賭博，以收取清潔費為幌，實則向每桌賭客收取每一將400抽頭金；牌桌上賭客間輸贏，則用麻將館提供的籌碼，作為彼此兌換現金的依據。（記者林嘉東翻攝）

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