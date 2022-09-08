搭計程車手機響2次竟被多收20元干擾費 警稱「消費糾紛」

邱姓媽媽在臉書上PO文，提醒民眾小心。（翻攝自臉書社團基隆人）

2022/09/08 14:23

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆一名邱姓媽媽今日在臉書社團上PO文指出，自己的女兒與外籍阿姨昨晚搭計程車時，因手機響了兩次，司機竟表示受到干擾，要收干擾費。後來因為女兒提醒司機停車，卻被司機稱干擾到他開車，車資80卻收了1百元。事後邱女撥打電話詢問警方，司機是否違法，但員警卻稱該行為屬於「消費糾紛」，要民眾提告才能協助調閱監視器。

該名媽媽在臉書社團基隆人上面PO文指出，昨日晚間7點15分至20分左右，女兒安親班下課後，與外籍阿姨在仁二路的超商攔了一輛計程車。行車時，外籍阿姨的手機響了2次，司機就對其女兒及外籍阿姨說：「你們干擾到我開車，等一下要加收干擾費」，後來司機開過頭，女兒又提醒他，但司機卻稱女兒講話干擾到他。下車時，車資80元，給司機1百元對方卻不找錢還叫她們下車。

請繼續往下閱讀...

邱姓媽媽得知此事後，撥電話到基隆市警察局第一分局延平街派出所詢問，這樣的事情是否不正確且違法？但警方卻回覆車上沒有錄音紀錄，且屬於民事消費糾紛。

邱女再次詢問警察，是否可以協助調閱監視器，但警方仍回應案件屬於民事，若有需要必須到法院提告，由法院要求警方調閱。

邱女認為，20元不是多少錢，也不是故意把事情鬧大，但要提醒大家小心遇到不道德且無恥的司機。

PO文下方，有網友留言，表示司機的行為應該已涉犯恐嚇、詐欺及強制等罪，並非單純的民事消費糾紛。

更有網友直接指出，司機假借打擾到他要求多付車資，就涉犯詐欺取財罪，到了下車地點沒有讓乘客下車，也涉及強制罪，另其要求要加收干擾費的言語，令人心生畏懼，也涉犯詐欺罪，因此警方應主動介入調查，抱著多一事不如少一事的心態，而非推託；應該主動告知民眾相關法令，並詢問是否要提告，進一步找到司機，才是正確之道。

延平街派出所則表示，當時同仁接到電話時，對方並未表示要對司機提告，且聽取邱女與員警的話內容，則較偏向屬民事糾紛；若為民事糾紛，冒然協助調閱監視器畫面，恐侵害另一方權益；目前已經請同仁主動深入瞭解案件，並連繫當事人詢問案發的完整過程，看是否需要警方介入協助，保障民眾安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法