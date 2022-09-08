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    北市警通過數位鑑識實驗室認證 科技偵查工作注入成長動能

    財團法人全國認證基金會（TAF）執行長許景行到場授證予北市警局長楊源明。（記者劉慶侯翻攝）

    財團法人全國認證基金會（TAF）執行長許景行到場授證予北市警局長楊源明。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/08 12:20

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局數位鑑識實驗室，於今年7月通過全國認證基金會認證，成為全國地方警政機關中率先通過ISO/IEC 17025認證的數位鑑識實驗室，在今（8）日舉辦「數位鑑識實驗室」授證。由財團法人全國認證基金會（TAF）執行長許景行授證予北市警局長楊源明。

    目前國內獲得ISO/IEC 17025認證的認證的單位計有：刑事局、調查局與台北市警察局。

    北市警局表示，「智慧城市 科技建警」為北市警持續推動的警政策略，為打擊新興科技犯罪，北市警局自100年起即著手充實各項科技偵查設備及培養科偵人才，並於105年成立科技犯罪偵查隊，專責偵辦新興科技犯罪、支援重大刑案及勘驗數位證物。

    近年由於數位證物數量遽增，且數位證據已成為法庭攻防焦點。有鑑於此，市警局近年全力打造完善數位鑑識環境，以因應司法實務需求，並自109年起推動數位鑑識實驗室通過認證，並導入精良數位鑑識設備及建構數位證據監管鏈，將環境規劃、品質管理、設備建置及人才培育等建立標準作業程序（SOP），以確保數位證物之證據能力，並於今年通過ISO/IEC 17025認證，為全國地方警政單位首創。

    北市警局數位鑑識實驗室通過認證項目為儲存媒體資訊重現，包括刪除資料回復及關鍵字搜尋等，透過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，除可審驗數位鑑識流程正確，以確保數位證物具備證據能力外，亦可培養數位鑑識人員、精進科偵新知，持續為北市警局科技偵查工作注入成長動能。

    北市警通過數位鑑識實驗室認證。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警通過數位鑑識實驗室認證。（記者劉慶侯翻攝）

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