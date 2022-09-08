斬幫派涉入人口販運 警政署掃黑專案逮竹聯四海等黑幫成員

警方展示查扣的證物。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/08 12:17

〔記者王冠仁／台北報導〕有鑑於近來傳出多起柬埔寨人口販運案，不少縣市也發生槍擊案，警方為了打擊不法氣焰、淨化選前治安，近來實施今年度第3波「全國同步掃黑暨肅槍行動專案」，針對跨國人口販運集團、改造槍械場所、近期活躍滋事的竹聯幫明仁會等黑幫強力掃蕩，專案，總共檢肅47名治平目標、逮捕成員234人，查扣94把非法槍枝，成效斐然。

刑事局今天召開記者會說明專案成果，此次專案時間為8月20日起至9月2日，共動員全國警力9357人。署長黃明昭今天也親自主持記者會，他強調警方會持續規劃掃黑、肅槍、查賄、制暴、查緝選舉賭盤等專案行動，特別針對涉槍暴力案件、竹聯幫仁堂與隱身特定政黨等犯罪，將「從速、從嚴、從重」偵辦。

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刑事局指出，此次專案共逮捕281人，包括竹聯幫仁堂、長堂、天堂、平堂、天蠍堂、文武堂；天道盟正義會、天蘆會、同心會；四海幫海巨堂、海雲堂、海神會等，並查扣不法金流218萬餘元。專案期間警方也大力掃蕩黑槍，共查獲54件、逮捕57人，查扣制式槍枝11枝、非制式槍枝66枝、模擬槍17枝。

刑事局國際科查獲竹聯幫明仁會核心幹部、28歲徐男，涉嫌招募7人成立詐欺集團，警方佈線掃蕩，查扣ALPHARD自小客車1輛、電腦、贓款45萬餘元等證物。

刑事局偵二大隊則是查緝以江姓男子為首的地下兵工廠，警方根據國內出售模擬槍零件之特定商家，循線查出江嫌的地下兵工廠，專門改造模擬槍成有殺傷力之黑槍。警方還在其南部山區倉庫內查獲99把待售的模擬槍，另查扣非制式步槍1枝、非制式衝鋒槍2枝、非制式手槍2枝、子彈145顆及砂輪機、研磨機、車床等改造工具一批。

警方展示查扣的黑槍。（記者王冠仁翻攝）

警政署長黃明昭主持記者會。（記者王冠仁翻攝）

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