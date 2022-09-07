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    八旬老翁陷網戀 為賺「蜜月基金」匯3萬險被騙

    光明派出所警員馬子閔（右）、章庭瑋（左）成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    光明派出所警員馬子閔（右）、章庭瑋（左）成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/07 20:08

    〔記者王冠仁／台北報導〕82歲陳姓老翁透過手機通訊軟體，輾轉認識一名妙齡女子，對方每天噓寒問暖、以柔情攻勢取得陳信任，兩人不久就以親暱名稱互相稱呼。陳沒發現這是詐騙集團的陷阱，對方某次還騙她為了賺取「蜜月基金」，要他匯3萬元到某帳戶來投資股票；幸虧陳匯錢時行員發現異狀，轄區警方及時趕到攔阻他上當。

    警方調查，家住台北市北投區的陳姓老翁，某次透過手機通訊軟體LINE認識一名自稱「王小菲」之妙齡女子，對方擄獲他信任後，兩人短短數日就相互約定親暱稱呼。不久後，對方又告訴他，為了賺取「蜜月基金」，要他匯錢3萬元到某帳戶來投資股票，「到時後我們一起去度蜜月」。

    陳被愛沖昏頭，信以為真，隨即跑到台北市光明路上的永豐銀行北投分行要辦理臨櫃匯款；但行員進行關懷提問時，發現該他對於匯款帳戶、投資標的等資料含糊應答且頻頻觀看手機，行員發現異狀通報請警方到場協助。

    光明派出所警員馬子閔、章庭瑋獲報前往，員警詢問來龍去脈後，研判陳遇上典型的假交友投資型詐騙；員警耐心勸說拿出過往類似新聞案例，最後陳才大夢初醒，立即停辦匯款也將對方封鎖。

    北投分局呼籲，民眾使用手機中各類聊天軟體時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，未曾親自見面卻於初識之際即以「寶貝」、「親愛的」等親暱用語相稱，同時推薦線上投資、或藉故懇求借貸等，皆為拐騙民眾依照指示匯款的常見手法，應速撥打110報案或165專線求助。

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