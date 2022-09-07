課後輔導換猥褻、性侵3少女 狼師：「我就是色」

男老師利用擔任班導師權力及3名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，涉嫌對3名少女伸出狼爪，遭新北地檢署起訴。（資料照）

2022/09/07 16:36

〔記者王定傳／綜合報導〕1名高職男老師，利用擔任班導師權力及3名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，涉嫌以課後輔導有代價為誘餌，對2名少女伸出狼爪猥褻、性侵，甚至還對另一名少女說：「你就要付出你屁股的代價」，他事後坦言：「我就是色」，但又辯稱與其中2名女學生交往，新北地檢署不採信，今依利用權勢性交、猥褻等罪嫌起訴。

檢方調查，男老師從2020年至去年間擔任3名少女的班導，他利用班導權力及3名少女擔心成績不佳、無法考取好學校的心理，提議額外課後輔導，卻不懷好意伸出狼爪。

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檢方調查，2020年12月25日下午5時許，他先把一名少女小慈（化名）載到摩鐵，涉嫌以不發生性行為就無法獲得額外課後輔導，強迫女學生發生性行為。

沒多久，他又趁課輔時，在教師辦公室內，涉嫌威脅另一名少女小若（化名）要以抓胸部作為課後輔導的代價，2度抓胸，更扯的是，去年3月12日下午5時許，他再以小若課業表現不佳為由，把小若拐到女廁內伸出狼爪。

去年3月16日午休時，他涉嫌對少女小美（化名）說：「遲到一下、我抓一下屁股....你就要付出屁股的代價」等語，並伸手觸碰小美手臂；3名少女互相訴苦後告知其他老師，全案因而曝光。

男老師坦言說：「自己色色的，只願意提供女學生課後輔導，代價是考不好要摸胸、抓臀」，並說確實有對小慈與小若伸出狼爪猥褻及性侵，但辯稱與這2名少女有交往，他亦坦承有以「毛手毛腳」作為替小美課後輔導的代價。

檢方不採信他的交往說法，認為他所為涉犯利用權勢性交及猥褻罪嫌，以及違反性騷擾防治法，且被害者當時都未成年，請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

檢方並認為，男老師罔顧身為教師的職責與社會責任，所為令人髮指、惡劣，且對被害者未來身心狀況以及未來對師生關係信任、感情交往、性關係等，都會留下難以抹滅的傷痕，請法院從重量刑。

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