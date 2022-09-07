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    受困柬國國人再救出16人 目前救援返國達196人

    刑事局於本月1日救援返國的國人。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局於本月1日救援返國的國人。（記者邱俊福翻攝）

    2022/09/07 14:59

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局透過各縣市警局受理的受困柬埔寨報案，提供柬國協助，以及受困國人行經泰國被攔查，在駐泰代表處協助下獲救，本月1日至5日又共有16人被救援返國。刑事局統計，國內迄今已破獲61件161人，被害人返國人數共196人。

    刑事局表示，彙整全國各縣市警察分局受理的「國人赴境外工作遭限制人身自由」案件，並結合近期由駐外館處所營救返國被害人的陳述，分析潛在被害人所在的園區位置，依柬埔寨內政部長所提供的四大救援通報系統，提供柬國官方，本月1日起陸續成功救援出國人11人返國。

    另有受困柬國5人行經泰國，遭泰國警方攔查，經駐泰國代表處協助在本月5日返國。

    刑事局表示，柬埔寨內政部長提供四大救援通報系統，分別為蘇慶官方臉書專頁、 國家警察總署熱線：117或（+855）31 201 2345、國家警察總署臉書專頁：General Commissariat of National Police、柬埔寨移民總局臉書專頁等；經透過各方管道提供受困國人求救資訊後，已陸續獲得柬國各相關單位協助，安排國人返台，未來仍持續建構多元救援管道，營救受困在柬埔寨國人返國。

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