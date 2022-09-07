鍾小平告贏國民黨 確定討回立委初選保證金50萬元

市議員鍾小平。（資料照）

2022/09/07 12:23

〔記者張文川／台北報導〕台北市議員鍾小平3年前領表登記參加國民黨立委黨內初選，並繳交50萬元保證金，但國民黨決定提名前立委林郁方代表參選，鍾小平一度表態要退黨參選，但最終未登記，然而國民黨仍認定他違紀參選，沒收50萬元保證金，鍾提告要求退費；台北地院簡易庭今年1月判國民黨敗訴，應返還50萬元，北院二審今駁回國民黨的上訴，鍾小平確定勝訴，可討回50萬元保證金。

鍾小平於2019年4月22日登記參選黨內立委初選，並繳交50萬元保證金，北市黨部公告內文指出「保證金於中央選舉委員會正式公告候選人名單，經確認無違紀參選者退還」。鍾小平主張，他在中選會正式公告候選人名單為林郁方後，並未違紀參選立委，國民黨應依北市黨部的公告規定，退還他50萬元保證金。

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國民黨答辯指出，鍾小平在登記初選時已同步簽署公約，答應絕不違紀參選，否則國民黨有權沒收保證金，鍾卻在登記日於北市黨部嘶吼、咆哮、大聲辱罵工作人員和黨部主委，還致電媒體企圖擾亂初選程序，嚴重毀壞黨譽，違背公約規範。

國民黨指出，黨中央最終依據民調結果，提名林郁方出馬競選，北市黨部考紀會、中央考紀會事後也決議將鍾小平停權6個月，鍾數次批評國民黨，也表明要退黨以無黨籍身分參選立委，還公開支持民眾黨主席柯文哲，也是違背公約規範，黨有理由沒收其保證金。

北院一審簡易庭法官依據公約內文指出，「違紀參選」的定義為「如未獲提名而參選」，違反約定者接受黨紀處分，違紀參選者不退還保證金。但鍾小平於未獲國民黨提名後，並未登記參選立委，國民黨應返還50萬元給鍾小平，判鍾小平勝訴。

國民黨不服，提出上訴。北院二審合議庭今宣判，認為一審判決認定沒有違誤，鍾小平確實沒有違紀參選立委，國民黨應依公約的約定退還保證金，駁回國民黨上訴，全案確定。

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