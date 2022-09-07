南檢聯合代天府反賄選祈福 拍照傳粉專送平安鹽喔

台南地檢署結合南鯤鯓代天府舉行全民反賄選、眾神護台灣活動。（南檢提供）

2022/09/07 11:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署將於9月9日上午結合南鯤鯓代天府舉行「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動，透過宗教勸人向善、向上的正向力量，讓所有民眾明辨是非、選賢與能，使今年底地方公職人員選舉能公開、公平、和平完成，貫徹「端正選風、禁絕不法」。

台南地檢署指出，台南素有文化古都與眾神之都美譽，其中「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府佔有極重要地位，名列國定古蹟、台灣王爺總廟、國家重要民俗、台灣10大廟宇建築、台灣10大廟會等殊榮，為達資源聯結、多元分眾的目標，台南地檢署特地結合南鯤鯓代天府於農曆8月王爺祭慶典，辦理反賄選相關宣導活動，以創造亮點、提升執行成效。

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南檢表示，南鯤鯓代天府除擁有豐沛的文化資產，更具有浩瀚的人文藝術，此次藝林3絕高手（集書法、篆刻、攝影3絕於1身）李國殿秘書更為本活動揮毫寫下活動主題「眾神護台灣 全民反賄選」，可凸顯反賄選不但是1種信念，也可以是非常文藝的。

9日上午11時至12時，在南鯤鯓代天府前殿拜庭迴廊的活動現場有俏皮可愛的Q版五府千歲和萬善爺神氣代言，民眾屆時可以手持反賄選手舉牌和他們合影，並上傳到「台南地檢署」FB粉絲專頁「眾神護台灣 全民反賄選」活動，即可獲得反賄選祈福鹽包喔，歡迎民眾共襄盛舉。

相關影片請見：

（台南地檢署提供）

台南地檢署結合南鯤鯓代天府舉行全民反賄選、眾神護台灣活動，民眾拍照打卡上傳南檢臉書粉專可獲廟方平安鹽。（南檢提供）

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