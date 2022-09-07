國際警察合作論壇登場 42國2500名執法人員研討打擊跨境詐欺

「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，行政院政務委員羅秉成致詞。（記者邱俊福攝）

2022/09/07 11:45

〔記者邱俊福／台北報導〕2022國際警察合作論壇今天登場，跟4年前同樣，再以打擊跨境電信詐欺犯罪為主題，計有多達42國、超過2500名國、內外執法人員以實體及視訊方式與會。行政院政務委員羅秉成致詞強調，近期柬埔寨人口販運案件，除人口販運，還有電信詐欺集團所帶來負面影響，加上其透過網路、簡訊，可說如影隨形，面對此挑戰，此時舉辦跨國研討別具意義，而行政院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合跨部會合作機制，將齊心合作、打擊詐騙。

我國自107年首次舉辦「2018國際警察合作論壇-打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」、108年辦理「2019國際警察合作論壇-打擊跨境毒品犯罪研討會」、110年以國內外視訊方式舉辦「2021國際警察合作論壇及全球合作暨訓練架構（GCTF）」研討會，今年為第四次辦理國際研討會。

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研討會開幕典禮由行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇，以及美國在臺協會處長孫曉雅、國際警察首長協會（IACP）會長Henninger （美國科羅拉多州警察局長）先後致賀詞。

會中則邀請各國檢察、警政、外交等政府官員及執法人員參加，計有來自美國等10國刑事司法人員、執法專家、警政首長擔任講者及主持人，國內來賓則有駐華使節代表與內政、外交、檢察、調查、移民、陸務、警政、行政及中央警察大學等政府及學術部門的專家學者、高階官員參與研討，將透過分享多元觀點及實務經驗交流方式，共商打擊跨國電信詐欺具體因應對策。

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