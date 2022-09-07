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    首頁　>　社會

    吳秋齡被檢舉宴請選民送紅酒 檢方：犯嫌重大但無羈押必要

    宜蘭地檢署發言人、主任檢察官董良造。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭地檢署發言人、主任檢察官董良造。（記者蔡昀容攝）

    2022/09/07 11:03

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕羅東鎮長吳秋齡3月30日與多名校長、家長會長餐敘，疑涉賄選遭辦。宜蘭地檢署今（7日）說明，日前接獲檢舉，吳秋齡以每桌4500元代價，擺4桌宴請選民，餐後致贈每人1瓶紅酒，尋求支持，檢方追查並傳喚20多人，訊後檢察官認為，吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令20萬元交保。

    宜蘭檢調日前接獲檢舉，指稱吳秋齡3月底在羅東鎮某餐廳，以每桌4500元代價，擺宴4桌免費宴請選民，餐後致贈每人1瓶紅酒，尋求支持。

    宜蘭地檢署指派檢察官洪景明組成專案小組，經深入分析查證後，9月6日指揮宜蘭縣調查站及宜蘭縣警局刑大，持法院核發的搜索票，前往吳秋齡辦公處所及住處搜索，並同步傳喚吳秋齡及受招待選民，共計20餘人。

    對於外界質疑為何登記前不辦案，宜檢發言人董良造說明，吳秋齡登記參選後，才確立參選人的身分，因此登記後才能偵辦，不過案件細節，涉及個案偵查不公開原則，無法進一步說明；候選人在各類場合曝光自己，尋求選民支持屬正常現象，但是否有假借名目進行賄選之實，就需要進一步釐清，屬於事實判斷問題。

    宜檢呼籲侯選人，賄選是判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年，且以尋求支持當選為目的，設宴免費招待選民亦為賄選，切勿以身試法。

    宜檢表示，請民眾踴躍檢舉賄選拿奬金，檢舉賄選免付費專線電話0800-024-099轉4，或撥打宜檢檢舉專線（03）9251835。

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