國小導師罰學生寫課文、走樓梯 校方被判國賠3萬

士院認定導師構成不當管教，造成學生無法下課休息，已侵害人格權，判校方賠償學生3萬元。（資料照）

2022/09/06 17:34

〔記者溫于德／台北報導〕新北市一名國小導師因學生未量體溫等行為，罰寫課文、走樓梯。案經學童求償，士林地院審理認定導師所為構成不當管教，造成學生無法下課休息，已侵害人格權，判校方國賠3萬元。可上訴。

判決指，這名學生去年因上學前未量體溫、到校未交數學考卷、學導師說話等，被導師處罰利用下課時罰寫課文3遍，又因為學生無法完成罰寫，改成罰走1至5樓的樓梯、來回10趟，同時有同學在旁監督。

請繼續往下閱讀...

學童認為，導師害他沒有休息時間，已侵害他的身體權、健康權、自由權、學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，訴請國賠20萬元。

校方否認不當管教辯稱，導師的作法是在引導學生發展，屬於輔導管教行為，且學童一家人向校方提出行政申訴時，均未提及曾因此感到不適，故拒絕賠償。

士院指，即便導師處罰學生抄寫課文，屬於教師教學專業範疇，仍必須受到檢視，並考量與處罰動機是否具有關聯性或合乎比例原則等。

士院表示，導師並未考慮以口頭糾正學童或通知家長等方式處理，便要求學生罰寫課文，導致學生無法下課休息或上廁所、自由活動等，確實足以造成學童身體不適。

至於校方辯稱是學生自己提議以走樓梯代替抄課文，士院認為，「上下樓梯」是學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項中所「禁止的處罰方式」，即便學生主動提議，導師也無法免責，故導師已侵害學生的人格權，學校應負賠償責任，判賠3萬元

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法