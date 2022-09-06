台南越南逃逸移工命案 3嫌落網先後收押禁見

台南安南區越南移工喋血命案造成一死，兩名移工共犯（戴安全帽）收押禁見。（記者王俊忠翻攝）

2022/09/06 17:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區3日凌晨發生越南籍移工衝突喋血命案，1名潘姓逃逸男移工身中12刀，陳屍宿舍。警方先查獲疑涉案的阮姓、黎姓兩名男移工，依殺人罪嫌查辦，兩嫌都否認涉案，台南地院5日凌晨裁定2移工收押禁見；另，4日晚間在台中落網的主嫌團姓男子，今日下午也被法院裁定收押禁見。

主嫌團姓越南移工（26歲）涉持刀殺害同鄉潘男（32歲）後，搭計程車北上逃逸，投靠同鄉友人，警方一路追到台中，4日晚間8點半許在台中潭子區逮獲團嫌，並帶回1名幫忙窩藏的共犯，現場未尋獲凶刀，警方將團嫌帶回偵訊，檢方複訊後向法院聲押禁見。

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台南地院今天下午開聲押庭，團男不否認於3日凌晨與阮姓（21歲）、黎姓（20歲）2男攜帶開山刀1把、鐵棍1支，共騎機車到案發地點，由他與阮男一起進入屋內；黎男在外把風。團男辯稱是他們進屋後，被害潘男先攻擊他，他只好拿刀亂揮、保護自己，沒有殺人的犯意。

法官檢視死者的前胸、腹遭砍8刀、背部遭砍3刀，其右手臂深達3分之2處遭切開；左側胸腹部刀痕長達30餘公分，深及臟器，導致潘男胸腹腔臓器外露死亡，足見凶手下手凶殘，實難認團嫌是遭攻擊後順手揮幾下刀所致，團嫌所辯是事後卸責之詞、不足採信，又有其他事證證明團男涉殺人罪嫌重大。

由於團男所犯是本刑10年以上重罪、犯後有逃亡行為，落網後否認有殺人犯意，其犯案後刪除他與共犯間的對話紀錄，所述與阮姓、黎姓共犯供述的情節有出入；且團嫌犯案用開山刀迄今下落不明，有事實足認團男有滅、串證的問題。法官認為檢方聲押有理由，裁定團嫌收押禁見。

警方四日晚間逮獲殺害越南潘姓男同鄉的團姓男移工（安全帽者）。（記者王俊忠翻攝）

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