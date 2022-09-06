超猛！不只跑2公里讓醫護追 台東釣竿穿頭男急診室動手拔竿

釣竿穿頭男在馬偕醫院急診室自己拔掉穿頭釣竿後，穿尿褲裸上身逃院，醫護人員緊跟，在大太陽下，緊跟在後的醫師鄭宏熙（藍衣者）汗流浹背，林男仍體力旺盛。（記者黃明堂翻攝）

2022/09/06 17:26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東38歲林姓男子今天清晨在家墜落時被釣竿從下顎部刺入，從右眼眶穿出，被送醫急救等待手術時，突然穿尿褲逃離醫院，醫護頂著大太陽氣喘噓噓追2公里，他還老神在在；更誇張的是，並非醫師手術取出穿頭釣竿，而是他自己動手拔，驚悚指數百分百。

今天清晨5點多，台東消防局接獲報案，有民眾在家中被釣魚竿穿透頭部，救護人員抵達時，看到患者頭部還插著數公尺長的釣竿，緊急再派消防人員以切割器材，花了數分鐘進行切割，過程中須避免搖晃過大，造成患部擴大，因此小心翼翼，先將竿頭鋸斷，再剪竿尾，留下約40公分長度仍插在頭上，陸續抽出伸縮內竿，才由救護人員搬上長背板，從家中搬到救護車上，緊急送往馬偕醫院。

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釣竿穿入頭部，急診室醫師看到相當棘手，於是再向消防局求援，由消防人員到急診室出動切割器材要再截短，沒想到，林男竟然神勇，自己動手拔出釣竿，將醫護人員嚇了一大跳，馬上幫他止血，並且準備安排進開刀房做後續處理。

沒想到上午10點多，等待進開刀房進行清創及神經、血管、肌肉修補手術，林男又有驚人之舉，他要求出去外面，急診主任王仲毅以安全為由予以拒絕，他即從病床上離開，警衛在大門口攔阻無效，他就一路從長沙街經蘭州街上康樂橋，急診2位警衛、鄭宏熙醫師、鄭敏華護理長及護理師等團隊一路尾隨規勸，最後到工業區內盛發重機修理廠，男子才被救護人員勸上救護車，轉送馬偕繼續就醫。

穿頭男雖然歷經釣竿穿頭，但體力驚人，與醫護人員進行「巷戰」，鑽來鑽去，當時太陽很大，醫護人員追到汗流浹背，氣喘不過來，有的人也追不上，林男卻體力旺盛，且還撕掉包紮傷口的紗布，右眼眶下露出空洞傷口，嚇壞路人。

醫護人員追了數百公尺後向警方及消防局求援，警車及救護車趕到，加入勸阻林男的行列，總計從醫院到最後的豐樂工業區，追了2公里多，大家對他好言相勸，他才坐上救護車回到醫院接受後續治療。

為何在手術前逃跑？院方表示，林男到院時相當正常，並無譟動現象，因此未加以約束。後來只因向醫師說要出去走走被拒絕，人就譟動起來，後來帶他回院，為避免刺激他，並未追問出走原因。回院後已送進開刀房進行後續醫療。

據了解，林男雖然被釣竿穿頭，但不幸的大幸是未傷及要害，連右眼球也未受損，穿刺傷口只在眼眶，所以保住視力，如果偏離0.1公分，下場可能就不一樣了！

台東林姓男子今天清晨在家跌倒遭釣竿穿頭，由救護人員送醫。（記者黃明堂攝）

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