1個字代價1萬元！他不滿對方亂停車 貼「找死」字條判刑

台中地院判處貼「找死」字條的黃男拘役20日，一個字代價是1萬元。（記者張瑞楨攝）

2022/09/06 15:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子，今年（2022年）6月22日清晨6時許，不滿饒姓女子亂停車，讓黃男的資源回收車難以停放，遂於饒女的汽車擋風玻璃上，貼上「找死」字條，不料，饒女竟報警宣稱自己受安全恐嚇、心生畏懼，台中地方法院認為他情緒控管能力欠佳，法治觀念淡薄，沒有賠償饒女取得和解，「難認已有悔悟之意」，但考量他坦承犯行，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元，平均一個字的代價是1萬元罰金。

判決書指出，黃男於上述時間，在資源回收場前，不滿饒女將車停放該處路邊，影響資源回收場作業車輛的停放，基於恐嚇犯意，以手寫內容為「不要在這邊停車，找死」紙條，夾放饒女汽車前擋風玻璃上，當天下午1時許，饒女取車時，自稱受到加害生命、身體的恐嚇、心生畏懼而報請中市警察局霧峰分局。

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台中地院審理時，認為黃男應該重判，理由是「情緒控管能力欠佳，法治觀念實屬淡薄，且迄今復未與告訴人達成和解，難認已有悔悟之意」，不過，考量黃男無前科，素行良好，且坦承犯行，態度良好，有效節省司法資源等，恐嚇危害安全罪（刑法第305條）可判處2年以下徒刑、拘役或9000元以下罰金，法官輕判拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。

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