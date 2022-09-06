消防週3年計畫開跑！ 宏泰林堉璘基金會與消防署簽備忘錄

內政部政務次長花敬群（左二）今上午主持「110年消防績優救護人員頒獎典禮暨合作備忘錄簽訂儀式」，見證消防署與公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金、財團法人林堉璘宏泰教育基金會簽訂合作備忘錄，雙方將推動3年計畫，培育150名高級救護技術員，提升消防的救護量能。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/06 14:39

〔記者闕敬倫／新北報導〕內政部消防署今舉辦「110年消防績優救護人員頒獎典禮暨合作備忘錄簽訂儀式」，有多達76名績效救護團隊及人員獲獎，由內政部政務次長花敬群到場主持，見證消防署與公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金、財團法人林堉璘宏泰教育基金會簽訂合作備忘錄，雙方將推動3年計畫，培育150名高級救護技術員，提升消防的救護量能。

內政部政務次長花敬群今日上午親臨新北市新店區聯合大樓消防署，獎勵76名績優救護團隊及人員的優異表現，花敬群表示，119是民眾遭遇緊急傷病的第一道安全網，自2020年全球爆發新冠肺炎疫情以來，緊急救護的重要性更是不言而喻。

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花敬群續稱，這2年多來全國消防機關全力支援前線防疫工作，在如此高壓力又高風險的狀態下，去年拯救到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院人數高達822人，比前年成長66人，再度創下歷史新高，這不只延續寶貴的生命，也是保全家庭的完整與幸福。

消防署表示，今天表揚的對象包含「生命捕手」等6個類別的57名消防人員、「醫療指導醫師貢獻獎」5位急診醫師，及「資深救護貢獻獎」14名高級救護技術員，合計76名績優救護團隊及人員獲獎，除感謝及肯定他們的辛勞外，也期盼透過表揚活動鼓舞所有救護從業人員。

此外，內政部感謝公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南、財團法人林堉璘宏泰教育基金會董事長王濬智代表出席活動，2基金會今與消防署簽訂合作備忘錄，除延續2018年開啟贊助的257台全國消防隊自動心肺復甦（CPR）機，也進一步合作推動為期3年的高級救護技術員教育訓練，預計培育約150位高級救護技術員，以充實到院前救護技術與人才。

消防署指出，保障救護人員的執勤安全，救護員才能持續守護國人的生命，今年9月4日至10日期間為全國「救護週」，本次以「救。要安全」為主題，藉此宣誓對救護安全的重視，不只是救護車行車安全、職場安全，還有救護人員心理衛生照顧等，目的是要透過全方位的努力，共同來建構安全的緊急救護職場文化，也期許社會大眾更加認同救護人員對社會的卓越貢獻，持續給予救護人員肯定和支持。

消防署表示，今天表揚的對象包含「生命捕手」等6個類別的57名消防人員、「醫療指導醫師貢獻獎」5位急診醫師，及「資深救護貢獻獎」14名高級救護技術員，合計76名績優救護團隊及人員獲獎。（記者闕敬倫翻攝）

林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南（見圖）、財團法人林堉璘宏泰教育基金會董事長王濬智今與消防署簽訂合作備忘錄，將合作推動為期3年的高級救護技術員教育訓練，預計培育約150位高級救護技術員。（記者闕敬倫翻攝）

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