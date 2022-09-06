身障兒犯性侵案 母淚訴求助無門只能要求法官收押

台北市松山區民生社區昨（5日）凌晨發生街頭問路性侵案，警方逮捕涉有重嫌的20歲蔡姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/06 16:52

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市松山區民生社區昨（5日）凌晨發生街頭問路性侵案，警方逮捕涉有重嫌的20歲蔡姓男子，蔡男母親與阿姨今出面接受媒體訪問向社會道歉。

蔡母淚訴，兒子從小過動又發展遲緩，行為偏差， 無法控制自己行為，雖從小看醫生、吃藥，卻一衝動失控就偷窺，她曾求助全台療養機構都不收，也懇求法官當庭收押，實在求助無門，「我不知道該怎麼辦」，希望政府、社會資源能出面關懷幫忙這些小孩，不然真的無法解決。

請繼續往下閱讀...

蔡母說，兒子成長過程中，3歲發現有過動狀況，當時帶去看醫生，發現除了衝動，又發展遲緩，便一直在就醫，國小就讀特教班，直至國中讀普通班，交到一些壞朋友，到高中時整個行為都已經產生偏差，開始有偷窺等不當行徑。

每次兒子犯罪開庭，都會請求法官找地方能安置兒子，法官都回應「沒辦法」，只能要求法官收押，表達因不安置就會有社會困擾，最後會變成強姦案。而兒子犯案後，從法院的罰金、被害人請求的精神賠償、交保金等等約有200萬元之譜，也被壓得喘不過氣。

蔡母說，有醫生說兒子需要有療養機構收留，不然就須請一個人跟著照料，但有人跟著時，兒子會跑離，根本沒辦法，且季節一變，兒子的情緒會較無法控制，就會跑去偷窺犯案，而求助過全台的療養機構，只要聽到兒子的病況，都不敢收留，現在失控狀況越來越嚴重，藥也愈吃愈強。

蔡母傷心地說，兒子本性不壞，找工作很積極，曾賺錢拿回家，但就是病了，求助無門下，只能向法官強調兒子無法控制行為，療養機構也不收留，唯一只能收押關起來，因不想再有受害者被傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法