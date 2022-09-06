女兒遭性侵想不開父私刑打死嫌疑人 「顯可憫恕」二審輕判

台中高分院二審認為林男已賠償死者家屬，「顯可憫恕」輕判。（資料照）

2022/09/06 14:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子的女兒在2017年輕生身亡，他懷疑女兒被綽號「咖啡」的王姓男子等人，共同下藥迷昏性侵後拍攝不雅影片威脅才會想不開，雖無確切證據，仍著手討回公道，2019年夥同朋友將王男、莊男囚禁後毆打逼供，王男被打得身上至少126處傷痕慘死，莊男也是傷痕累累，台中地方法院依傷害致死、私行拘禁罪，重判林男徒刑12年4月，不過，二審認為他自首且賠償224萬元，動機是為女兒討公道、「顯可憫恕」而減刑，改判6年10月，可再上訴。

判決書指出，林男懷疑2017年11月死亡的女兒，輕生主因是被王男等人性侵害並拍影片威脅，他找好友曾男（33歲）幫忙，曾男又找來蔡姓朋友（34歲）、綽號「空軍」的不詳男子等人，在2019年7月28日，在中市一家汽車旅館找到王男拘禁逼供，王男宣稱可能是綽號「小天」的莊姓男子所為，李男等人將他釋放。

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林男等人於2019年8月8至9日，假藉約莊男唱歌，莊男與胞弟赴約時，被李男等人挾持，林男等人又再度挾持王男，與莊男對質，逼問影片光碟的下落，但王、莊卻互相推諉，2人被曾男、蔡男等人持熱熔膠條、棍棒毆打與電擊，王男全身被打得遍佈傷痕，衍生橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、小支氣管及肺泡嗆入胃內容物而死亡，其中，手部、額頭、背與臀部，以及雙腳至少119處棍棒傷，胸部等處7處電擊，蔡男等人將他於同年8月18日送至醫院，仍急救無效死亡，莊男也被打得遍體鱗傷。

林男等三人於台中地院審理時，辯稱是林男之女被性侵，想取回性侵害影片而有上述行為，是基於義憤、氣憤，應援用刑法第59條「顯可憫恕」減輕其刑，但法官認為，這些人下手之重，且又無確切證據可指王、莊犯下性侵害，3人卻猶認為自己行為正當，沒有與王男家屬和解，並無真誠悔意，不適用刑法第59條減刑，依傷害致死、私行拘禁罪罪，判處林男徒刑12年4月，同夥曾男判處10年8月，蔡男判刑8年6月，檢方與李男等人上訴二審。

台中高分院認為，林男等人自首，且林男與共犯共同賠償死者家屬各224萬、200萬元，林男因女兒被性侵害後死亡，心中氣憤、未尋求公權力調查，以私力救濟，對社會治安有相當危害，但基於親情尚有可值同情之處，且已賠償死者家屬，3人應分別依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，林男改判6年10月，同夥曾男判處5年2月，蔡男判刑4年2月，可上訴最高法院。

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