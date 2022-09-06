資源回收男開「三牌怪車」上路 被警攔查吃官司又挨罰

員警和拖吊場人員在車頭底下的車身處查出真實車號。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/06 12:12

〔記者王冠仁／台北報導〕唐姓男子駕駛一輛小貨車上路等紅燈時，巡邏員警眼尖發現其車頭與車尾車牌不同，員警上前攔查，又見車輛側邊標示車號居然又不一樣，儼然是台「三牌怪車」。員警找來拖吊場人員協助，升起車頭後才找出這輛車的真實車號；唐聲稱，他從倒閉的資源回收公司接手這輛車，為了生活，將公司已註銷車牌及路上偶然撿到的車牌放在車頭與車尾，員警雖然同情他，但仍依法扣牌扣車並開罰。

北市警北投分局石牌所警員日前下午巡邏時，在台北市承德路七段附近，發現有一輛停等紅燈的白色小貨車車身噴漆號碼紊亂不清。員警察覺有異，以警用小電腦查詢車尾車牌4○○0-EC，發現該車牌已逾檢註銷；員警攔下小貨車，發現車頭懸掛的車牌是2○○1-EM，車側邊標示車號5○○0-VK，一輛車有2個車牌與3個車號，令人瞠目結舌。

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員警查詢這些車牌，發現車頭車牌2○○1-EM已遭報案遺失註銷，側邊車號5○○0-VK與車尾車牌4○○0-EC同屬逾檢註銷，唐姓司機也拿不出任何可以證明車籍的資料。員警最後找來拖吊場人員到場並請唐男升起車頭，翻找許久，才在車身上發現正確車號是5○○0-VK。

唐聲稱，他原本在資源回收公司任職但公司倒閉，他礙於經濟壓力，接手公司已報廢車輛繼續經營回收業。但該輛小貨車已報廢、車牌被收走，他為了生活，只好將公司已註銷的車牌（4○○0-EC）及路上偶然撿到的車牌（2○○1-EM）東拼西湊，這些年來除了油錢，未曾繳過稅金、罰單、道路通行費；由於他從事回收業，貨車也相當常見，因此多年來都未曾被人檢舉、注意。

警方說，唐撿到車牌還拿來使用，因車牌原車主有報案，唐因此被警方依侵占罪嫌函送法辦。此外，唐也因為「使用他車牌照」、「使用註銷牌照」、「牌照經註銷無牌照仍行駛」分別吃上3張罰單，可說是得不償失。

北投分局今天公布唐男的不法行為，也呼籲民眾開車上路一定要遵守相關交通法規。

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