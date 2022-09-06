台南七股吊車觸電火燒車3死 台電：吊蛤蜊殼釀禍待命搶修

七股火燒車現場封鎖採證。（圖由讀者提供）

2022/09/06 09:10

〔記者楊金城、王涵平、王俊忠/台南報導〕台南七股今晨6點56分發生吊車勾到電纜線瞬間引發火燒車，造成3名工人命喪火海成焦屍，據查因中秋節到了，3名工人是採收文蛤工人，在捕撈收工後吊掛採收機具時，疑不慎碰觸電纜引起這次憾事。

台南市消防局派車在上午7點52分撲滅火勢，3工人死者為26歲黃姓男子、33歲黃姓男子、48歲吳姓男子，都是台南市安南區人，是專業文蛤採收工。

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台電台南區營業處也指出，有關今（6）日上午7點4分許，該區處接獲南市消防局通知七股區有吊車觸電意外，經台電派員勘查，發生觸電起火的吊車，非屬該處承攬商的吊掛作業，而是民眾吊掛蛤蜊殼時誤觸台電的高壓電線路（瀉湖51~52間），造成感電事故。

台電台南區處表示，經轉供電力後案發現場電源已隔離，目前當地停電戶數有29戶，該處已派員在現場待命、配合勞檢機關調查，並於相關主管機關同意復電後，台電再進行搶修、以恢復供電。台電台南區處副處長劉詩亮說，發生觸電事故的高壓電，對地有6600伏特。

當地七股三股里長黃仙立說，中秋節快到了，最近七股文蛤趕出貨，3名採收工在文蛤池完成捕撈後，吊掛採收洗選機具時疑吊臂勾到旁邊電纜出事。

七股文蛤採收大多在凌晨開始作業，天亮時完成收成。確切火燒車原因有待佳里警分局調查釐清。

台南七股區三股今晨6點56分發生吊車勾到電纜線瞬間引發火燒車，造成3名文蛤工人命喪火海成焦屍。（圖由讀者提供）

台南七股區發生吊車勾到高壓電起火3男燒成焦屍憾事，台電人員派員前往搶修。（圖由台電台南區處提供）

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