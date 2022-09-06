形跡可疑！永和分屍案死者胞兄天天拉行李箱出門

警方將分屍案現場拉起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/06 05:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市永和區發生駭人聽聞分屍案，54歲梁姓男子被發現陳屍家中，四肢僅剩左腳，連頭部也不見，警方發現屍體已腐爛，初步研判應該在8月底就已遭殺害。警方初步將大梁男20歲的胞兄列為關係人，而警方調閱監視器發現，梁男胞兄8月底開始就每天拉著行李箱出門，如今梁男遺體被發現，其胞兄搭車離開新北不見蹤影，目前警方正積極追緝中。

據了解，梁男與胞兄沒有結婚成家，兄弟倆與老母親住在永和老家，鄰居表示，多半看到死者梁男主要在照顧老母，胞兄則較少見，而兄弟倆在老母親去年過世後，疑為了遺產感情不睦，家務事在鄰居間傳開。

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死者梁男的女性友人本月初至今遲遲聯繫不到梁男，於是報警。警方上門查訪，遲遲等不到人應門，破門而入就見梁男支離破碎的屍體，而同住的胞兄已消失無蹤，初步將胞兄列為關係人，目前正追緝其行蹤。

警方調閱監視器發現，梁男胞兄自8月底開始，天天拉著行李箱出門，行跡非常可疑，今日發現梁男屍體後，其胞兄同樣拉著行李箱搭車往北。警方說，目前一切都還未可知，將待梁男胞兄到案後，才得以釐清是否為兄弟鬩牆。

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