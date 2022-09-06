「性行為不潔？」女信奉韓國宗教10年拒行房 大學師休妻獲准

北市某大學講師不滿妻子信奉韓國宗教後長達10年來拒絕行房，訴請離婚，高等法院審理後判准2人離婚。（記者楊國文攝）

2022/09/06 00:02

〔記者楊國文／台北報導〕北市某大學男講師不滿妻子沈迷於韓國「萬民中央教會」，10年來，每天晚餐後、假日均醉心在教會活動，無心經營家庭生活，更讓他無法忍受的是妻子加入教會即主張「性行為是不潔的」，10年間未和他行房，絕望之餘訴請離婚，妻子因韓國萬民教會教主李載祿性侵女教徒案而清醒，欲挽回婚姻；高等法院審理後，判准2人離婚，全案還可上訴。

男講師控訴，和妻子2006年結婚，原本相處融洽，自她2008年信奉韓國「萬民中央教會」後，整個人都變了，每天晚餐後即前往台灣的萬民教會參加禱告等活動，深夜才返家，每週五更是通宵禱告至週六凌晨才回家，每年亦不定期前往萬民教會的韓國總部聚會，無心經營家庭，嘆息稱「我結這個婚有什麼用！」。

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男講師亦指出，妻子加入教會後竟主張「性行為是不潔的」，10年都不和他嘿咻，並將日常現象以神蹟解釋，夫妻逐漸疏遠而分居，直到2018年該教會教主李載祿在韓國性侵女子被判刑，妻子才清醒要回歸家庭，但婚姻已出現破綻，訴請離婚。

妻子指稱，打理家務後才會參加教會活動，丈夫曾陪她到韓國參加萬民教會活動，她未因信教而有不理智行為，此外，為使丈夫能有良好睡眠品質而分房，並無不願行房。

妻子也指控，丈夫搬離住處是因為和女子過從甚密，儘管如此，她要為參加萬民教會而疏忽家庭生活向丈夫道歉，傳送「我承認信仰中錯誤思維害了我們的婚姻」、「你的『巨棒」我已10年沒使用了，…嚴重忽視你的需要」等訊息給丈夫，希望挽回婚姻。

法官傳訊男講師的胞姊作證，她說，10年來弟妹因信教活動時常不在家，胞弟和弟妹因為其信教問題發生衝突，胞弟曾說「家裡常空蕩蕩，結這個婚等於沒有結」。

高等法院採一審見解，認為人妻長達10年時間沈溺宗教活動，均未與男講師發生性行為，嚴重疏忽經營夫妻關係，致婚姻出現破綻，男講師雖曾與其他女子有親密往來，但人妻應負較大的過失責任，判准離婚。

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