電線走火？ 火鍋店公休突陷火海 延燒5店家幸無人傷

桃市龜山區文化三路公休的火鍋店晚間突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，延燒５戶，警消全力搶救中。（龜山警方提供）

2022/09/05 21:17

〔記者陳恩惠／桃園報導〕以大份量肉品著名的上官木桶鍋林口店，固定週一公休消毒，今晚6點多突然竄出大量濃濃黑煙，隨即冒出火光，桃園市消防局第一救災救護大隊坪頂分隊據報，立刻出動大批人車前往灌救，火勢在起火燃燒近2小時終於獲得控制，目前仍在搶救中，不過由於裝潢材料關係，火勢一發不可收拾，向旁延燒讓5戶店家全陷入火海，所幸火鍋店今天無營業，並未造成人員的傷亡，至於起火原因是否電線走火或店內裝飾釀禍，仍待火勢撲滅後，由火調科人員進一步勘驗。

119勤指中心今晚6點16分據報，位於桃園市龜山區文化三路600多號左右的商店發生火警，立刻派出第一大隊坪頂分隊人車，由第一大隊副大隊長吳佰餘擔任指揮官。大批人車在報案後5分鐘趕到，立刻佈設水線進行滅火，火勢在晚間8點5分獲得控制，目前仍盡力搶救，消防局共出動36輛消防車、1輛救護出共92名救災救護人員。初步了解，火災現場為一戶起火戶，延燒5戶，無人員受困，至於起火原因仍在調查中。

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桃市警龜山分局同時間據報，立刻派出轄內大華派出所員警前往，由副所長到場協助聯絡、通知起火商家相關負責人，其餘員警則在火場周邊路口警戒，並疏導交通，避免人車靠近火場影響救災也危害自身安全。

桃市龜山區文化三路公休的火鍋店晚間突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，延燒５戶，警消全力搶救中。（記者陳恩惠翻攝）

桃市龜山區文化三路公休的火鍋店晚間突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，龜山分局大華派出所員警也到場警戒、疏導交通。（記者陳恩惠翻攝）

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