防黑吃黑改槍山區試射 警攻堅「驚醒夢中人」 通緝毒犯被訴

警方攻堅逮捕睡夢中古嫌。（警方提供）

2022/09/05 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕因毒品案遭通緝的苗栗縣古姓男子，逃亡期間居無定所仍持續吸毒，為防止毒品交易時遭黑吃黑，除自行改造槍械並持往山區試射，測試性能後藉此擁槍自重，台中市刑大今年4月間掌握其最新落腳處，唯恐再移轉決定收網，當天趁他午休熟睡中攻堅逮人並起出槍毒，而全案最近經檢方偵結，依槍砲、毒品等罪嫌起訴。

台中市刑大偵八隊日前接獲情資，有多項毒品前科的26歲古姓男子，目前仍因毒品案遭通緝中，為了規避警方追緝，四處搬遷藏匿，出入極為謹慎，多次駕駛不同車輛或搭乘友人車輛在有地緣關係的苗栗縣各地流竄，經過鍥而不捨追查，得知古嫌藏匿在某民宅內並涉嫌非法改造槍支，還曾將改造好的槍支，拿到苗栗山區試射，影響治安甚鉅。

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案經警方蒐證後報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，全案在今年4月間，持搜索票拂曉攻堅，查獲正在熟睡的古，以及改造手槍1把、彈匣1只、子彈4發、銼刀、磨刀石、砂輪片、鋼刷、槍管刷、板機彈簧、撞針等改造工具零件一批、安非他命2包（1.36公克）、手機等贓證物。

古男在警詢時，辯稱是首次改槍，相關資訊都是從網路學習而來，改好槍後僅在山區試射過一次，警方清查古素行，的確無槍砲前科，研判古男改槍恐是為了從事毒品交易時擁槍自重，避免黑吃黑，而該案經多月偵辦後，苗栗地檢署最近偵結，依槍砲、毒品等罪嫌起訴古。

台中市刑大呼籲，非法槍彈、毒品為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，將持續強化查緝作為，強力掃蕩是類犯罪，切勿以身試法。民眾如發現不法情事或可疑人、事、物，請撥打報案電話110檢舉，警民合作共同打擊各類犯罪，如提供犯罪線索因而破案者，將從優核發民眾破案、檢舉獎金。

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警方攻堅逮捕睡夢中古嫌。（警方提供）

警方當場起獲改造手槍。（警方提供）

警方同時起出改造槍枝工具及毒品。（警方提供）

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