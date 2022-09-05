2次用三秒膠破壞前女友機車 男違反家庭暴力防治法被訴

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2022/09/05 12:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男子因涉及家暴，前趙姓女友聲請暫時保護令獲准，但李男卻不理會保護令限制。今年1月20日，對著趙女的機車鑰匙孔內灌入三秒膠，還在油箱加水，導致機車毀壞。隔月25日又再次對趙女的機車下手，藉此對趙女進行不法侵害及騷擾。基隆地檢署近日偵結，認定李男違反家庭暴力防治法與毀損等罪將他起訴。

檢警調查，趙女1月6日聲請暫時保護令獲准後，李男不得直接或間接對她進行騷擾、接觸、跟蹤、通話及通信；但因雙方有感情及債務糾紛，李男於2週後，拿3秒膠注入趙女的機車鑰匙孔，並將水灌入機車油箱內，導致機車嚴重受損，不堪使用。

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隔了一個多月，李男又再次鎖定趙女代步用的機車，再次持三秒膠注入鑰匙孔，造成機車毀損。趙女不堪其擾，報警逮人。

李男到案後向檢警表示，自己知道保護令的內容，但僅承認趙女機車鑰匙孔第二次被注入三秒膠一事是自己所為，但第一次發生事情，自已完全不知情。

檢察官調閱監視器及車損狀況後，認定李男行為已經違反家庭暴力防治法及毀損罪，依較重的違反家庭暴力防治法論處，且李男兩次犯各別，請法官分論併罰。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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