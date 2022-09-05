男子在蘭潭風景區施放爆竹煙火違反禁令

一名男子今天凌晨3時許，在嘉市蘭潭風景區大壩違法施放爆竹煙火。（嘉市消防局提供）

2022/09/05 10:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕中秋節腳步近，今天凌晨3時許，一名男子在嘉義市蘭潭風景區大壩違法施放爆竹煙火，警方據報到場後，將男子交由蘭潭消防分隊到場消防人員帶回，將依違反「嘉市爆竹煙火施放管制自治條例」裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

嘉市消防局表示，公園、綠地與蘭潭水庫周邊皆不得有烤肉、燃放煙火活動，依據「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」第4條規定，所轄範圍於上午6時之前及下午10時之後，也都禁止施放爆竹煙火，各機關、學校跟醫療機構周邊30公尺內禁止施放，中秋節等民俗節慶當日不在此限。

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嘉市消防局說，有鑑於往年曾發生民眾邊開車邊丟爆竹煙火的危險行徑，且因涉及公共危險罪，經法院判刑定讞案件。今年將持續於中秋連假期間，由消防局與警察局、環保局循例組成專案聯合勤務小組，於東、西區分別實施機動巡邏，執行時並將透過定位系統就近派遣人車反應，以有效維護市民公共安全。

經統計，2017至2021年間，嘉市因逾時施放爆竹煙火有8件，或未依產品施放方式施放爆竹煙火有2件、因違規施放專業爆竹煙火有1件，5年內合計11件，依「嘉市爆竹煙火施放管制自治條例」裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰者，計19件。

嘉市消防局宣導民眾施放煙火需注意事項。（記者丁偉杰翻攝）

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