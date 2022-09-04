懷恨被逮竟持刀殺派出所長 惡徒遭求償百萬

董男在餐廳持刀砍殺王姓所長，隨即遭制伏。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/09/04 16:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因槍砲案件遭警方逮捕的男子董百坤，用餐時認出隔壁桌是當年逮捕他的王姓偵查員，懷恨在心而到廚房拿菜刀，冷不防走到王男後方，揮刀朝脖子抹去，所幸王男送醫無生命危險，新竹地院判董男需賠償61萬元。

判決書指出，2020年12月31日王姓派出所長所長擔任新竹市警局第二分局偵查員時，曾參與逮捕董男違反槍砲案件行動。去年10月3日晚上，二人分別與各自友人前往餐廳消費，座位相鄰，董男想起王男是當時逮捕行動員警之一，心生怨懟，決心報復。

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董男前往廚房拿菜刀後，走到王男座位，以左手按壓住頸部，右手持菜刀割劃王男脖子，以及攻擊頭部，王男驚覺有異而欲掙脫，在場人見狀並上前合力阻止董男暴行，王男經送醫急救倖免於難，但前額撕裂傷約20公分、頸部撕裂傷約20公分、頭皮部撕裂傷約10公分、左手大拇指深部撕裂傷7公分，刑事部分新竹地院依殺人未遂罪判處董男有期徒刑7年6月。

王男說，本案發生後，刑事案件歷次開庭董男均否認犯行，且不曾向他道歉，提出的和解金額甚低，態度惡劣。他因受傷額頭、頭皮留疤，不定時都會脹痛；左手大姆指因傷及神經，已經感覺麻木，影響彈奏樂器，也因大拇指無法感受冷熱，無法端熱的東西；事後去開放空間會恐慌，不敢去公開場合用餐，身心甚感痛苦，遂請求醫療費用與精神慰撫金共100萬元。

董男則說深感抱歉，但王男請求金額太高，他無法負擔。

法官指出，董男僅因王男曾參與逮捕行動，竟在公開場合無預警持鋒利菜刀，以近身割頸方式攻擊王男頭頸挾怨報復，最後判董男需賠償61萬元。

王姓所長被砍殺後，時任市長林智堅（左）前往探望。（資料照）

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