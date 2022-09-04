為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    懷恨被逮竟持刀殺派出所長 惡徒遭求償百萬

    董男在餐廳持刀砍殺王姓所長，隨即遭制伏。（記者蔡彰盛翻攝）

    董男在餐廳持刀砍殺王姓所長，隨即遭制伏。（記者蔡彰盛翻攝）

    2022/09/04 16:52

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因槍砲案件遭警方逮捕的男子董百坤，用餐時認出隔壁桌是當年逮捕他的王姓偵查員，懷恨在心而到廚房拿菜刀，冷不防走到王男後方，揮刀朝脖子抹去，所幸王男送醫無生命危險，新竹地院判董男需賠償61萬元。

    判決書指出，2020年12月31日王姓派出所長所長擔任新竹市警局第二分局偵查員時，曾參與逮捕董男違反槍砲案件行動。去年10月3日晚上，二人分別與各自友人前往餐廳消費，座位相鄰，董男想起王男是當時逮捕行動員警之一，心生怨懟，決心報復。

    董男前往廚房拿菜刀後，走到王男座位，以左手按壓住頸部，右手持菜刀割劃王男脖子，以及攻擊頭部，王男驚覺有異而欲掙脫，在場人見狀並上前合力阻止董男暴行，王男經送醫急救倖免於難，但前額撕裂傷約20公分、頸部撕裂傷約20公分、頭皮部撕裂傷約10公分、左手大拇指深部撕裂傷7公分，刑事部分新竹地院依殺人未遂罪判處董男有期徒刑7年6月。

    王男說，本案發生後，刑事案件歷次開庭董男均否認犯行，且不曾向他道歉，提出的和解金額甚低，態度惡劣。他因受傷額頭、頭皮留疤，不定時都會脹痛；左手大姆指因傷及神經，已經感覺麻木，影響彈奏樂器，也因大拇指無法感受冷熱，無法端熱的東西；事後去開放空間會恐慌，不敢去公開場合用餐，身心甚感痛苦，遂請求醫療費用與精神慰撫金共100萬元。

    董男則說深感抱歉，但王男請求金額太高，他無法負擔。

    法官指出，董男僅因王男曾參與逮捕行動，竟在公開場合無預警持鋒利菜刀，以近身割頸方式攻擊王男頭頸挾怨報復，最後判董男需賠償61萬元。

    王姓所長被砍殺後，時任市長林智堅（左）前往探望。（資料照）

    王姓所長被砍殺後，時任市長林智堅（左）前往探望。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    持2菜刀衝派出所！襲警男中彈送醫 發現5處槍傷
    2022/08/26 20:00

    持2菜刀衝派出所！襲警男中彈送醫 發現5處槍傷
    曾遭逮捕懷恨 槍砲犯揮刀殺所長
    2022/03/23 08:54

    曾遭逮捕懷恨 槍砲犯揮刀殺所長

    開創被動收入！自住、收租兩相宜成置產首選
    探視遭砍傷警員 盧秀燕謝警善盡職守、向警母致歉
    2020/08/25 22:44

    探視遭砍傷警員 盧秀燕謝警善盡職守、向警母致歉
    台中2警遭思覺失調男砍傷 攻堅畫面曝光
    2020/08/25 19:25

    台中2警遭思覺失調男砍傷 攻堅畫面曝光

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播