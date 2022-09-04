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    首頁　>　社會

    高雄女警執勤遭撞牆受傷 陳其邁:不容許對警察施暴

    高雄市長陳其邁（背對鏡頭者）趕赴鼎山派出所，探望執勤受傷的女警羅玉（左）。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁（背對鏡頭者）趕赴鼎山派出所，探望執勤受傷的女警羅玉（左）。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/09/04 07:23

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鼎山派出所女警羅玉，昨晚在逮捕嫌犯過程中，被撞傷頭部，鮮血如注，仍奮勇拿出辣椒水制伏歹徒；市長陳其邁得知後，趕赴派出所探望，並送上壓驚紅包，強調「不容許對維護城市治安的警察施加暴力!」。

    高雄市三民二分局鼎山派出所2名員警，昨晚巡邏行經三民區新民路，見42歲戚姓男子行跡可疑，2警上前盤查時，發現戚男包包露出毒品吸食器並沾有白色粉末，員警逮捕過程，戚男反抗，造成36歲女警羅玉的頭部撞到牆壁，有6公分撕裂傷，當場血流如注。

    高雄市長陳其邁得知女警受傷，昨晚停止原訂的行程，和警察局長趕到派出所關心慰問，向羅玉說聲「加油！」，也送上壓驚紅包，希望她早日康復。

    陳其邁說，嫌犯已被逮捕，後續將依毒品危害防制條例、妨害公務偵辦。他再次強調「不容許對維護城市治安的警察施加暴力!」

    陳其邁強調，每一位警察同仁，都是不分日夜，為了打擊犯罪，出生入死，應該給予支持鼓勵。「對襲警、暴力、打擊警察士氣的行為，我要表示嚴厲譴責，也絕不允許!」。並向24小時辛苦守護民眾的警察們，致上深深謝意！

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