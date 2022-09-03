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    全律會譴責港府濫用國安法 支持告發緬甸政變侵害人權

    全國律師聯合會理事長陳彥希呼籲拓展律師服務範圍。（記者吳政峰攝）

    全國律師聯合會理事長陳彥希呼籲拓展律師服務範圍。（記者吳政峰攝）

    2022/09/03 21:09

    〔記者吳政峰／台北報導〕全國律師聯合會今天（3日）舉辦律師節慶祝大會，理事長陳彥希說，涉外方面，全律會譴責香港政府濫用國家安全法抓捕律師與民運人士，並支持亞太法律協會（LAWASIA）向國際刑事法院（ICC）告發緬甸軍事政變涉嫌侵害人權的犯行；對內則與司法機關隨時聯繫，對於攸關人民權益的司法程序事項與重要政策，適時提供協助，並盼拓展律師服務範圍。

    新律師法上路後，全律會即於2021年成立，陳彥希說，涉外方面，針對港府去年抓捕律師及民運人士，全律會發表公開聲明，嚴正譴責港府濫用國家安全法、罔顧香港人民基本權利。針對緬甸軍事政變造成嚴重人民死傷，涉嫌侵害人權的犯行，全律會也支持亞太法律協會（LAWASIA）的呼籲，依據羅馬公約，向國際刑事法院（ICC）提出告發。

    對內方面，陳彥希指出，全律會與司法機關隨時聯繫，就攸關人民權益的司法程序事項，以及重要政策提供協助。例如今年1月4日實施憲法訴訟法，全律會接受憲法法庭邀請，針對辯護人偵查中札記案，提出專家諮詢書面意見，協助憲法法庭作成重要的決定。

    再者，國民法官法將於明年實施，從去年起，各地方律師公會安排律師參與國民法官法的模擬審判，全律會也舉行座談會介紹這項新制度，並從10月起，將與法扶基金會及各地方公會合作，在北中南3地分別舉行實體及線上的訓練課程，讓所有會員能熟悉國民法官法，為明年提供辯護服務作準備。期待審檢辯3方將來更能經常互相溝通，提供人民更好的司法服務。

    陳彥希強調，法律的功用是定紛止爭，但是若能事先預防紛爭，則不但節省爭訟成本，交易更有效率，當事人也更受保護，這就是律師的重要任務。舉例來說，目前上市上櫃公司已經委聘律師擔任法務及法遵主管，但我們認為如果可以把目前鼓勵性質的規範，落實為法律上的義務，並將適用範圍擴及於公開發行公司，必能降低投資風險。

    他認為，政府施政對人民的影響，遠大於上市上櫃公司對投資人的影響，各級政府機關若能比照上市上櫃公司，委聘律師提供法律諮詢，各項施政的適法性更可確保，政事推動更為順遂。

    陳彥希說明，不論是政府還是企業，事前遵法合規，遠勝於事後的爭端解決。新律師法賦予律師必須強制在職進修及提供公益服務的任務，一方面確保律師提供優質服務，也讓律師從事公益，突顯在野法曹的法治國角色。因此，如何拓展律師服務範圍，讓優質法律服務為我國法治帶來新契機，正是所有律師的殷切期盼。

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