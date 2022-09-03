高中生提問廢死 蔡總統：從治安、社會安全網等面向建構制度

總統蔡英文出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，回答提問。（記者方賓照攝）

2022/09/03 19:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統蔡英文今天應邀出席《今周刊》主辦的「第七屆總統與高中生面對面論壇」，學生問到關於死刑存廢及社會安全網問題，蔡總統說，廢死爭議在於制度能不能讓社會安心、有信心，而政府不論在治安、社會安全網中包括精神疾病照顧的機制、社工人數擴增掌握風險等面向，都已經在進行。

蔡總統說，廢死是理性問題、是人權從哪個角度看的價值問題，也是複雜的情感、情緒問題。之所以會引起很大討論，因為每個人切入角度不同，但很重要的一個部分是，為甚麼我們在廢死的路上，有這麼大的爭議，因為社會很多人心裡還是不安的，希望透過死刑阻卻犯罪行為。

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蔡總統認為，廢死最大的問題是在，社會上對於國家制度提供足夠的安全有沒有信心，不需要依賴嚴厲的刑罰去嚇阻犯罪，所以讓國家社會安心、有信心的制度建構就很重要，如犯罪偵查系統是否有效、社會風險是否有辦法管制住、甚至於有完整社會安全網，把需要幫忙的人接起來，是整體國民信心建構很大的工程。

談到政府的作為，蔡總統說，都已經在做，例如強而有力的治安機制，在行政院長主導下是經常性在檢討。

而社會安全網的部分，則分兩個面向，第一，社會很多殘酷犯罪行為，犯罪人精神狀態有些問題，那社會要如何給他評價，當出現精神性疾病的人，社會有沒有辦法在最早找到他、照顧他、防止他犯罪，這就是精神性疾病的風險管控，這幾年已經在建構相關機制。

另外，有一種是家庭性的問題，是否存在什麼人有潛在犯罪的可能，則必須有大量社工進入社區掌握這些人，讓他們在需要幫忙的時候幫一把，不要再繼續往下，所以已經有把社工量擴增一倍的計畫，讓社工可以真正走入社區掌握風險。

蔡總統說，她看過調查，大學社工系畢業生，很低比例最後當社工，某種程度浪費了大學教育，所以現在在改進這個制度，把資源集中，讓社工可以真正作社工的工作，待遇也必須符合一定水準，讓社工可以真正把社會安全網撐起來。

蔡總統認為，廢死最大的問題是在，社會上對於國家制度提供足夠的安全有沒有信心，不需要依賴嚴厲的刑罰去嚇阻犯罪。（記者方賓照攝）

總統蔡英文「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，回答提問。（記者方賓照攝）

總統蔡英文「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，回答提問。（記者方賓照攝）

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