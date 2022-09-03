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    國中少女與情郎「激烈車震」 血流不止暈倒送急診曝光

    陳男與國中少女小芳發生性關係，小芳下體嚴重撕裂傷，血流不止送急診，醫院通報警方而曝光。（示意圖）

    陳男與國中少女小芳發生性關係，小芳下體嚴重撕裂傷，血流不止送急診，醫院通報警方而曝光。（示意圖）

    2022/09/03 17:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子於2019年於網路認識國中女學生小芳，兩人約會後，陳男開車載小芳，於苗栗縣公館一處停車場內「車震」，可能太激烈，小芳下體撕裂傷而血流不止，陳男先開車把小芳載到汽車旅館沖洗，小芳不但持續出血，還在沖洗時暈倒，陳男被嚇到，將小芳送到醫院急診，醫師與護理師察覺有異而報警，小芳之母怒告性侵害，法院依與未滿14歲少女性交罪，判處陳男徒刑3年10月，可上訴。

    判決書指出，陳男於2019年於網路認識小芳（化名），兩人交往為男女朋友，同年8月6日凌晨，陳男開車載蹺家的小芳，以及小芳的女伴小茹、男伴小丁（皆化名）夜遊，陳男於凌晨0時許，先支開小茹、小丁後，他與小芳在停車場內「車震」，可能「連結」太激烈，小芳下體撕裂傷而出血不止。

    陳男見狀，先載著小芳與小茹、小丁，入住汽車旅館，讓小芳沖洗下體，卻小芳仍持續出血，還在沖洗下體時暈倒，陳男可能嚇到，當天清晨5時許，把小芳送醫，此時小芳已流血至少3個小時。

    小芳於醫院急診時，醫師診斷小芳傷勢頗嚴重，陰道壁撕裂傷、子宮頸左側新撕裂傷、陰部新撕裂傷、出血，懷疑尚未年滿14歲的小芳被性侵害，通報警方後轉告母親，其母怒提性侵害告訴，陳男否認與小芳發生關係，但苗栗地方法院一審不採信辯詞，判刑陳男3年10月，他上訴二審。

    陳男於台中高分院二審時，仍全盤否認與小芳發生關係，他宣稱，與小芳發生關係的人，是一位名叫「楊柏生」的男子，是小芳故意誣指他。

    法官認為，戶政系統查不到「楊柏生」之人，且陳男自承與「楊柏生」認識長達5年，卻完全無法提出「楊柏生」任何資料可供查證，顯示陳男辯詞不足採信，維持一審的3年10月原判，可上訴最高法院。

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