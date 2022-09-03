選前嚴防黑槍流竄 屏警查緝改造槍藏電腦主機內險遭蛇吻

警方制伏小蛇後放生。（警方提供）

2022/09/03 15:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔警方查獲一處改造槍枝工廠，嫌犯還將改造槍藏在電腦主機內，疑似這幾天降雨將蛇趕出洞，蛇為取暖竟躲到主機內與改造槍「共舞」，警方為查緝險遭蛇吻。

今年為選舉年，為穩定選舉期間屏東轄區治安，屏東縣警察局長劉印宮要求警察淨化治安務必要拿出成效，尤其是針對轄區治安顧慮人口及槍砲案件要加強查緝，展現屏東警察守護選前治安的決心。

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內埔警分局循線調查，發現疑似有不法分子租用萬巒鄉一處偏僻工寮改造槍械，經長期蒐證，鎖定1名許姓犯嫌涉重嫌，承辦員警見時機成熟，於上月31日持屏東地方法院核發的搜索票拂曉攻堅，當場查獲許嫌持有左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及毒品安非他命等。

內埔偵查隊長張程湧指出，入內調查，認為許嫌很有可能將改造槍藏匿在工寮內的電腦主機內，因此特意將電腦打開，未料卻出現一尾小蛇不斷作勢攻擊，他只好不斷閃躲，還好閃過，再將蛇制伏裝入保特瓶內，果然也在主機內起出改造手槍。

張程湧說，該蛇蛇頭形為三角型，所幸並未咬到任何人，而牠的藏匿顯然是連許嫌都不知道，因為其同居女友就不斷要警方把蛇殺死，但本屬大自然的動物最後進行野放，而其女友亦有吸毒情事，同樣帶回偵辦。

內埔警分局長莊順智表示，全案訊後將許嫌移送地檢署，地方法院裁定羈押，將持續針對查扣槍枝及毒品溯源追查，而近期選戰日漸熱化，將全力進行候選人及競選服務處安全維護工作，穩定選前治安。

許嫌涉嫌改造槍支被逮。（警方提供）

警方制伏小蛇後放生。（警方提供）

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