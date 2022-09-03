柬埔寨當「豬仔」60天操出腹肌！情侶曝詐團生活：像暗黑健身房

20歲的A男跟女友被騙去柬埔寨當「豬仔」，A男業績不好被體罰，兩個月就被操出腹肌。（資記者王捷攝）

2022/09/03 08:11

〔記者王捷／台南報導〕近期有20名國人從柬埔寨獲救，警方接獲情資的「豬仔」中，A男、B女這對情侶協助警方指認出詐騙集團「人事主管」，兩人還供稱，能回來很幸運，因國內媒體不斷報導詐騙集團惡行惡狀，沒有遇到被強暴、摘器官的事，但就像生活在「暗黑健身房」，業績不好、打錯字時要做體能處罰，2個月獲救後，被操到有腹肌，他們也希望不要再有人被騙。

20歲的A男在國內原本是水電工，21歲的B女則在檳榔攤上班，今年初因疫情關係兩人先後失業，A男在臉書社團發現「文書處理專員」的徵才貼文，對方聲稱工作是類似是交友APP的「假好友」，要扮演女會員跟男會員聊天，如果對方有加值，就可以分紅，月入破10萬不是夢，但必須到柬埔寨的機房輪班。

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A男與B女討論後，決定趁年輕存錢，把證件、護照都拍照傳給「主管」，對方還出了機票錢，豈料他們一下飛機，行動就被控制，手機被扣留，這時才知道所謂的「文書處理」就是裝成女性，靠感情詐騙誆人匯款，有騙到錢或是騙到台灣人來當「豬仔」才有分紅。

A男說，每天上班是12小時，不能拿自己的手機，只能用「工作機」，隨時有中國人在旁監看，如果被發現打錯字、被懷疑傳求救訊息，就會被罰仰臥起坐、伏地挺身或抱水桶深蹲，女生是50下起跳、男生是100下，如果做不完就會被拳打腳踢、然後次數會加倍。

A男因為業績不好、騙不到人，常被體罰，體重掉了不少，兩個月獲救後還練出腹肌，他有看過其他公司的外國人被摘去一顆腎，還在繼續騙錢，還好台灣的媒體一直報導柬埔寨事件，讓歹徒對台灣人不敢下重手。

B女說，柬埔寨工作沒有底薪，但有提供吃住，吃飯時所有人拿著金屬盆，到餐廳盛飯菜，宿舍是8人一間，其中有一人是宿舍長，通常是中國人，去哪裡都要跟他說，出去外面的超商買東西，也會跟著。

B女說，柬埔寨事件延燒後，詐團定期讓他們使用自己的手機跟家人報平安，跟家人講電話時要開擴音讓宿舍長聽，只能說自己過很好，並要強調自己在泰國、不是在柬埔寨，後來他們所在的詐團擔心出事，把台灣籍的「員工」載到泰國丟包，情侶倆才有機會向台灣家人求援，警方目前還在追查背後黑幕。

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