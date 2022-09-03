高雄暑期青春專案查緝上百觸法青少年 吸販毒最多、詐騙居次

高雄暑期青春專案查緝上百觸法青少年，吸販毒最多。（翻攝資料照）

2022/09/03 00:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局少年隊2日公布111年暑期「青春專案」查緝成果，共查緝青少年易觸法案件逾百人，販毒、吸毒占38％，高居犯罪型態榜首，其次是加入詐欺集團及當車手，多達29％。此外，今年至今，高雄市共查獲671人次青少年觸法案件，詐欺案占16％居冠，顯見暑期青少年最易被毒品所誘惑，將加強緝毒阻詐。

111年暑假青春專案兼顧防疫與少年保護並重，高雄市府各局處積極辦理各項犯罪預防宣導活動，針對反毒、阻詐、拒絕色情誘惑、防制網路賭博等主題，發揮創意規劃辦理各項活動，加強互動，同時加強緝毒及兒少性剝削，並防範集團性詐欺案及詐欺車手，參與賭博或意圖營利，供給賭博場所等重點案類，對於少年深夜留連不當場所、限制級電子遊藝場等營業場所也加強查緝。

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此外，因應暑假學生打工的機會大幅增加，警方主動出擊查察相關工作場所，增加線上網路巡邏頻率，擴大搜查時下青少年最常使用的聊天、交友平台，以關鍵字「免經驗、高收入」、「專屬代理、輕鬆賺」等肉搜，追查假求職真詐騙等不法。

少年隊於專案期間緝獲未成年坐檯陪酒、拍攝、散布不雅照片、多起涉入詐欺集團擔任車手、危害人身自由以及招募學生、未成年加入網路賭博等案件，開學後則針對校園治安死角，警方提高巡邏強度。

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高雄暑期青春專案查緝上百觸法青少年，吸販毒最多，其次是加入詐欺集團及當車手。（翻攝資料照）

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