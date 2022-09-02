1公分撕裂傷扯出一堆病 乘客求償國光客運60萬

郭姓乘客搭國光客運時，疑似未注意月台與車子間的10公分高低差，導致小腿有1公分撕裂傷，他一口氣討快60萬賠償、官司打2年遭法官駁回。（資料照，記者盧賢秀攝）

2022/09/02 22:06

〔記者王捷／台南報導〕1公分的撕裂傷，結果養出憂鬱症？郭姓乘客3年前搭乘國光客運，疑似未注意月台與巴士間的10公分高低差踩空，造成左側小腿有1公分的撕裂傷，他4個月無法工作、夜不能眠、罹患憂鬱症，主張客運公司要替這10公分落差負責，一口氣討了快60萬元賠償，官司打了2年多，法官認為，月台設計時，就有用標示提醒旅客，認為客運公司沒有責任，駁回乘客的請求。

郭姓乘客為這1公分的撕裂傷，自稱去了6間醫療院所，光是縫合小腿上傷口去了兩間醫院，後來因傷口疼痛引發焦慮、失眠又去精神科診所，接著又感覺到手腳麻木及頸部椎間盤突出、痠痛，連去一間醫院、兩間診所，光醫療費就快10萬，就醫的交通費則開出2萬5000元、醫材5000元、拐杖一組800元。

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另外，郭姓乘客還主張因傷4個月不能工作，開出9萬2400元賠償，而他還因此罹患憂鬱症又向國光客運索賠8萬撫慰金，除了這些一般性損害賠償，郭還提出了「懲罰性賠償」要求國光客運再賠償1倍他要求的賠償金，所以原本的損害賠償接近30萬，再加上懲罰性賠償，就是快60萬。

「懲罰性賠償」是依據消費者保護法第51條，這條規定大概是說，企業故意的行為導致消費者受到傷害，那消費者除了請求一般損害賠償外，還可向企業請求3倍以下的懲罰賠償金，如果是企業「不小心」讓消費者受到傷害，也可向企業求償1倍的懲罰性賠償，該法條的立法目的，是促使企業經營者維護消費利益，懲罰惡性企業，並嚇阻其他企業仿效，是參考美國的制度而來。

國光客運的律師認為，郭姓乘客受傷實際的醫療費是1千多元，其他憂鬱症等症狀跟撕裂傷無關，交通費只有從現場到醫院的600元計程車費，拐杖、醫材也沒證據需要這麼多錢，而且從醫師的診斷證明來看，郭只需要休息3天，沒有到4個月。

法官看完證據以後，覺得郭姓乘客沒有理由求償，因為月台已有標示要請乘客注意月台與車輛的落差，且客運車因車種底盤高度不同，月台如論如何設計都可能有高低差，沒有懲罰性賠償的問題，直接判郭姓乘客敗訴。

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