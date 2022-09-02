全癱坐輪椅指揮幫眾組織犯罪 花蓮警方掃黑逮人

花蓮縣黎姓男子過去因逃亡摔成全身癱瘓，但仍持續從事犯罪活動，由幫眾推著輪椅去旅館指揮幫助仙人跳恐嚇取財。（記者王錦義翻攝）

2022/09/02 17:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮黎姓男子4年多前因非法持槍、毒遭警方圍捕時跳樓逃逸，造成全身癱瘓，但坐在輪椅上的他持續用毒品控制幫眾，在網路上傳美照色誘方式誘騙被害人到旅館，再逼迫被害人簽具150萬本票恐嚇被害人就範，花蓮警方經過長期蒐證後，在花蓮地檢署檢察官指揮下，持搜索票把梁男等13人拘提到案，今依組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪移送法辦。

花蓮警方指出，該組織以黎姓男子為首，長期在花蓮縣販賣毒品戕害民眾身心，其幫眾也經常在街頭鬥毆鬧事，更曾在2020年間在網路上以傳送美照，色誘方式誘騙被害人至旅館，再逼迫被害人簽具本票恐嚇被害人就範，黎男並在幫眾推輪椅方式出現，搭乘無障礙計程車到旅館指揮犯案，犯罪活動絲毫不受肢體障礙的影響。

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經花蓮縣警察局新城分局結合刑警大隊、吉安分局、鳳林分局、少年隊、新北市新莊分局、海巡一二岸巡隊共同偵辦，同步發動搜索、拘提行動，拘提13人到案，查獲通緝1人、起出安非他命毒品4公克、本票等證物，全案以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌解送花蓮地檢署複訊。

黎姓男子四年多前在吉安一間民宿內吸毒，又利用工具改造手槍，花蓮警方前往圍捕時，黎男從約二層樓高的堤防跳下大排水溝逃亡，結果被大水沖走，靠警方把梨男從水中救起，在他身上起出安非他命、Ｋ他命、大麻等毒品，並在民宿房間、貨櫃屋內查獲3把改造槍、大批改造槍枝工具，黎男也因為那次墜落意外造成頸椎受傷而全身癱瘓。

花蓮縣警察局長戴崇贒說，選舉前夕治安工作絕不鬆懈，警方秉持犯罪零容忍嚴正執法立場，對無端滋事、逞凶鬥狠分子絕不寬待，對轄內不法分子絕不給予喘息空間，民眾若遭受犯罪組織不法侵害，應勇於向警察機關報案檢舉，切勿鄉愿縱容，警民合作共同維護社會治安，營造免於恐懼的安全生活環境。

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花蓮縣警察局選前進行掃黑工作，查獲黎姓男子等13人的組織犯罪。（花蓮縣警查局提供）

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