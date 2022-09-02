兒被逆向撞死母在手臂刺上樣貌紀念 肇事者判1年2月

劉母將兒子生前樣貌刺在左手臂上，右為劉男胞姊。（資料照）

2022/09/02 15:35

〔記者溫于德／台北報導〕伍女今年1月逆向行駛台北市內湖區環東大道，迎面撞上騎乘重機的劉姓男騎士，劉男彈飛後摔落10層樓高的地面，傷重不治；劉母後來將兒子帥氣樣貌刺在左手臂上，作為紀念。士林地院審結，今依過失致死罪判伍女有期徒刑1年2月。可上訴。

士院提供簡要判決理由指，伍女開車上路本應小心駕駛，竟因逆向發生車禍，除了導致劉男身亡，也造成劉家人必須承受天人永隔之痛；而伍女雖承認犯行，但就賠償金無法與劉家人達成共識，依法量刑。

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今年1月25日深夜10時許，伍女開車載12歲兒子、17歲姪女準備從台北返回宜蘭，由於伍女不熟路況開啟導航，行經環東大道時逆向穿越防撞導桿，開進對向車道約550公尺迎面撞上劉姓男騎士。

劉男因猛烈撞擊被彈飛，從環東大道摔落10層樓高的北市南京東路6段、成功路2段交岔路口草皮上，當下頭部重創、四肢變形，已失去生命跡象，即便送醫搶救，翌日凌晨0時仍離世。

伍女承認過失致死，檢方認為她符合自首要件，建請法院減刑。

士院開庭前，曾安排調解，但雙方無法談妥賠償金額而破局。開庭時，伍女起身向劉男家屬道歉，並懇請法官給予自新機會，她的辯護人也請法官考量伍女案發至今均承認犯行，並努力洽談和解，從輕量刑。

劉母則說，兒子驟逝後，她天天以淚洗面，決定找屢次在國際刺青大賽得獎的刺青師傅何釩，為她刺上兒子帥氣面貌，她還說：「原本打算帶兒子出國玩」。

劉男胞姊表示，伍女每次提出和解金額落差很大，從檢方偵查時的1200萬元，後來變成430萬元，期間也曾出現800萬元，開庭時又變成575萬元，家屬無法接受。

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