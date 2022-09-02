假借糾紛強押毆打水產商人索討50萬 黑幫6人被逮

林男（白上衣）被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/02 12:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕附屬在北聯幫下的林姓男子，為訛詐從事水產殖買賣的楊男，以對方和他小弟有糾紛作藉口，涉嫌強押對方索討50萬元賠償金；楊在遭毆打後被迫付出20萬元，簽下欠餘款借據後才獲釋；北市士林分局根據蒐證，昨日將林嫌等6人逮獲，現擴大偵辦有無另涉其他不法。

警方表示，屬於地方角頭的44歲林男，本身旗下有一批小弟，因為與盤踞在北投、天母一帶的北聯幫交好，地盤也重疊，因此成為對方的外圍組織。

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林月前得知旗下小弟與楊男有發生口角糾紛，認有對方從事水產買賣業，應有利可圖，在調查了解被害人生活作息後，揪眾至對方家中，強勢索討50萬元賠償金，但遭楊男拒絕。

林嫌索討賠償金未果，改為教唆旗下小弟持刀械、棍棒至楊男上班處所，先毆打再拘禁，楊男唯恐性命不保和皮肉受傷，只得依林嫌指示，請友人先匯款20萬元至指定帳戶，再簽立借據、本票及切結書後，始得脫困。

被害人事後向北市警士林分局報案，並指稱他從無和林嫌的小弟有過任何糾紛，是遭黑幫惡意設局侵害。北市士林分局隨即成立專案進行蒐證跟監。

警方8月31日全面進行拘提掃蕩，將林嫌及旗下成員等5人逮捕到案。全案依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地方檢署偵辦並擴大偵辦中。

楊姓被害人被迫簽下借據和欠條。（記者劉慶侯翻攝）

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