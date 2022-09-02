藝術家江漢清巨幅畫作被當垃圾丟棄 藝術協會理事長判賠25萬

江漢清（見圖）創作巨幅畫作「黃昏的漁港」被當大型廢棄物丟棄，北院判貓頭鷹藝術協會理事長姚通吉應賠25萬元。（資料照）

2022/09/02 10:52

〔記者溫于德／台北報導〕藝術家江漢清受貓頭鷹藝術協會理事長姚通吉之邀，創作巨幅畫作「黃昏的漁港」參展，並約定畫作賣出後，價金各半，但江控姚未經同意剪毀畫作，索賠百萬；姚說，畫作已毀損才被當大型廢棄物丟掉，且江未支付任何費用，還求償價金，拒絕賠償。台北地院認定姚未經同意擅自處分畫作，應負賠償責任，經計算畫作市場價值約50萬元，判姚賠償25萬元。

江漢清主張，2016年5月間，貓頭鷹協會在台北世貿一館舉辦首屆台灣藝術博覽會，他受姚通吉之邀，創作巨幅畫作參加展出，協會則會提供所需畫布、顏料，雙方也約定，畫作若在展覽期間或展覽後賣出，價金一人一半。

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江漢清後來創作題為「黃昏的漁港」的巨幅畫作參展，同時標示售價為台幣360萬元，姚通吉也在博覽會結束後告知他會規劃陸續在全台各地辦展，因此未歸還畫作；豈料，去年1月他要辦個人畫展向姚要回畫作，姚竟告訴他畫作已被剪毀。

江漢清強調，自己擁有畫作所有權，卻被姚通吉毀損，即便不是故意也有過失，他認為畫作至少值175萬元，提告求償。

姚通吉解釋，根據雙方口頭約定，畫作若於展覽結束後未售出，所有權歸協會所有，且該畫作太大導致無法放在一般室內，才改放在協會所在大樓一樓公共空間，卻遭管委會抗議，又因長期間放在地面，已有毀損及蟲蛀，因而交由大樓大型廢棄物處理車載走。

姚通吉也說，依目前江漢清巨型畫作在拍賣市場訂價，由於適合陳放地點受到侷限，潛在賣家稀少，不值175萬元，且江除未支付任何畫布、顏料、畫框、運費、展出場地的租金，也未負擔畫作保管責任及場底租金，竟還提告求償，並無理由。

北院認為，江漢清並無動機在展覽結束後放棄畫作所有權，且如果畫作已歸協會所有，姚通吉何必在去年1月就丟棄畫作一事傳LINE道歉，故認定姚未經同意擅自處分畫作，應負賠償責任，經計算畫作市場價值約50萬元，判姚賠償江25萬元。可上訴。

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