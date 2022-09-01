買槍付不出訂金 男竟持刀砍死國中同窗

南投地檢署將殺死國中同學的洪姓男子依殺人罪起訴。（記者陳鳳麗攝）

2022/09/01 22:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉洪姓男子5月底在住處外砍殺莊姓國中同學，砍到腸子外露，倒臥血泊，洪父發現報案叫救護車送醫，莊男仍傷重死亡。南投檢方偵查發現，洪男經濟拮据，找莊姓同學買槍，想再轉賣賺差價，卻沒付訂金10萬元，兩人爆發爭執，洪男竟砍死莊男，檢方將他依殺人罪嫌起訴。

這起凶殺案發生5月30日晚間，24歲洪姓男子在住家外持藍波刀砍殺國中同窗莊姓男子6、7刀，洪男的弟弟出門發現莊男倒臥血泊，大聲呼叫父親，洪父趕緊打119報案，消防救護車將莊男送醫急救，但他仍於隔天傷重不治。

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砍人洪男沒有逃逸，草屯警分局警方以準現行犯逮捕，移送南投地檢署偵辦。南投檢方調查發現，洪男是因買槍付不出訂金，與賣槍的莊姓同學發生衝突，最後憤而殺人。

南投檢方在起訴書指出，洪男經濟拮据，想買槍轉賣賺取差價，找上廖姓國中同學詢問可找誰買槍，他願意出30萬元。廖男找上兩人國中同學莊男，莊男要求5月22日前先付訂金10萬，洪男根本沒錢，莊男5月30日晚間約洪男在南投市某禮儀社協商談判，爆發口角，莊男的王姓友人出手毆打洪男，被禮儀社老闆架開。

莊男後來要洪男回家拿錢，開車載他回洪男中寮鄉住處，到洪男家外停車後，兩人在車上又吵起來，洪男從包包中拿出預藏的藍波刀朝莊男猛砍，莊男逃出車外，失血過多倒地，送醫隔天傷重不治。

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