男牙助教刷牙卻摸胸碰下體！稱幫男病患「保養攝護腺」

陳姓牙醫助理性騷擾男病患，高等法院今依性騷擾防治法判陳男3月徒刑，可易科罰金9萬元定讞。（記者楊國文攝）

2022/09/01 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男牙醫助理被控在診所廁所教體型高大的男病患刷牙時，自稱擔任過泌尿科護理師，藉口可以幫忙「保養攝護腺」，2度伸手觸摸男病患生殖器12次、並摸其乳頭2次，陳男挨告後不認罪，台北地院仍依違反性騷擾防治法判3月徒刑，得易科罰金9萬元；陳男上訴後，高等法院今判決駁回，維持3月徒刑定讞。

判決指出，去年6月12日晚間8時30分，男病患因牙痛到北市某牙科診所看牙，牙醫看診結束後，陳姓牙科助理在診所廁所內教男病患刷牙。

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男病患證稱，陳男自稱先前是泌尿科護理師，可以幫忙做攝護腺保養，男病患拒絕，沒想到陳男竟趁他不注意，隔著褲子摸他的生殖器2下，他原本以為是不小心碰到，但陳男接著又連續摸其生殖器10下，並觸碰他的乳頭2下，他才驚覺遭性騷擾，直接衝出廁所，告知診所牙醫和櫃檯護理師遭性騷擾經過，並對陳男提告。

診所人員在男病患氣沖沖離開診所後，曾詢問陳男有無性騷擾情事，陳男表示男病患太高了，且廁所太窄了，教他刷牙時有碰到他，「可能有碰到褲子皮帶部位」。

陳男應訊否認對陳男性騒擾，辯稱教男病患刷牙時，2人都是面對廁所洗手台，對方站在他的左側，他刷牙給男病患看，整個過程沒有碰觸到男病患的身體。

台北地院審理時勘驗監視器影像發現，男病患離開廁所後，曾向醫生、櫃台人員稱「那個助理有問題，他性騷擾我，還說要對我做攝護腺保養」、「剛才他一隻手在幫我刷牙，另一隻手卻一直摸我下面，然後又摸我乳頭」。

北院審理認為，遭人隔著衣物碰觸生殖器、乳頭，對男性而言是難堪的經驗，若不是確有其事，男病患沒有必要誣陷陳男，並審酌陳男否認犯行、又未取得男病患原諒或和解，判陳男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

上訴後，高等法院認為上訴無理由，一審判決適當，駁回上訴確定。

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