PO文控前媳婦與葬儀社同事「搞完大體搞肉體」 他挨告被判刑

法官依公然侮辱及違反個人資料保護法，判林男2月、併科罰金1萬5千元，得易科罰金、易服勞役。圖為台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2022/09/01 07:59

〔記者黃明堂／台東報導〕林姓男子認為從事葬儀工作的王姓前媳婦與郭姓男子有不正當男女關係，在臉書社團指名道姓貼文指2人「搞完大體搞肉體」，台東地方法院法官依公然侮辱及違反個人資料保護法，判刑2月、併科罰金1萬5千元，得易科罰金、易服勞役。

判決書指出，林翁與王女原為翁媳關係，王女與郭男均為某禮儀公司之前員工。王女與林翁之子離婚後，林翁因認王女與郭男間早有不正當男女關係而有所不滿，基於加重誹謗、公然侮辱及違反個人資料保護法之犯意，在臉書社團內，發表有2人姓名、職業及王女臉書照片等內容之貼文。

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林翁在貼文指2人是「葬儀界的敗類，偷情、出軌、爬牆，搞完大體搞肉體，不知羞恥」，並指郭男是禮儀公司載運遺體員工，因酒駕肇逃而自請離職。又指王女是禮儀公司禮生，因在公司行為不檢，亂搞男女關係，被公司辭退」。

案經王女、郭男報警，由台東地檢署檢察官偵查後起訴林翁。法官認為林翁未經2人之同意，非法蒐集及利用告訴人2人之姓名、職業及臉書照片等個人資料，並將之張貼在臉書社團內，貼文均非具任何建設性之陳述，並與公共利益無關，顯已逾越蒐集該個人資料特定目的之必要範圍，且文字內容僅涉及告訴人2人之私德，並與公共利益無關，顯屬侮辱之言詞。

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