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    什麼都幹！越南移工拼命兼差還當直播主 大賣私釀酒被查獲

    越南移工拼命兼職賺錢還當起直播主，大賣私釀酒被移民署查獲。（移民署提供）

    越南移工拼命兼職賺錢還當起直播主，大賣私釀酒被移民署查獲。（移民署提供）

    2022/08/31 22:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕越南籍移工阿水（化名）付仲介費來台打工，原本在台中某鐵工廠工作，因收入未如預期，假日還兼搬家及婚喪慶典DJ音控，最後兼營婚姻介紹、仲介工作，甚至還直播販售私釀酒，被移民署高雄專勤隊獲報蒐證、查獲，搜出30缸私釀酒，依違反菸酒管理法等法令，函送勞工主管單位裁罰。

    據了解，阿水（28歲）10年前來台工作，原本在台中一家鐵捲門製造工廠工作，月薪約2萬多元，屬於合法移工，但2年後，他在台灣工作屆齡最後期限，為能多賺點錢，阿水趁工作之餘，再找其他工作打工賺錢，連搬家工作都接，借來箱型車兼職補貼生活費。

    阿水也向友人學DJ音控，接下慶典場合的DJ工作，幾乎兼職各種工作，每月至少可賺拿10萬元，他也想當一名網紅，便在臉書設立粉專，圈粉2萬多人，直播中還不斷推銷自己私釀的酒，同時還幫同鄉還幫人介紹工作及婚姻，竟刊登跨國婚姻媒合廣告，被同鄉友人虧「很愛賺」、「賺很大」，終於被移民署高雄專勤隊盯上、調查。

    移民署掌握他幫人搬家，從事非申請來台工作項目，還幫外籍移工介紹工作，並刊登跨國婚姻媒合廣告，日前會同台中市政府財政局至其住處稽查，查獲30缸私釀的糯米酒、水果酒，多達400公升，將他依違反菸酒管理法、就業服務法，交由相關主管機關裁罰。

    越南移工拼命兼職賺錢還當直播主，大賣私釀酒被移民署查獲。（移民署提供）

    越南移工拼命兼職賺錢還當直播主，大賣私釀酒被移民署查獲。（移民署提供）

    越南移工拼命兼職賺錢還當直播主，大賣私釀酒被移民署查獲。（移民署提供）

    越南移工拼命兼職賺錢還當直播主，大賣私釀酒被移民署查獲。（移民署提供）

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