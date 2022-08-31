新店隨機殺人魔被判無期並賠家屬千萬 法院另要他還北檢百萬

新店隨機殺人魔王秉華被判無期徒刑定讞，並賠死者雙親1600萬元；北院今再判他應償還北檢犯罪被害補償金179萬多元。（資料照）

2022/08/31 21:24

〔記者溫于德／台北報導〕男子王秉華前年3月在車上與妻子爭吵後，竟遷怒隨機殺害臨停路邊等人的林姓機車騎士，王駛離現場再打電話報警自首。高等法院刑事庭認定王符合自首要件，撤銷原審死刑判決，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。民事部分，台北地院去年先判王賠償林的雙親共1600萬元，王未上訴；北院今再依台北地檢署所求，判王應償還犯罪被害補償金179萬多元，可上訴。

2020年3月13日深夜10時許，23歲王秉華駕車與許姓妻子（現已離婚）至新北市新店區賣場購物後，在車內爭吵；王為了洩憤，突然持料理刀下車，走向前方臨停路邊等候接胞姊下班的林男，從背後突襲刺殺一刀，林倒地呼救，王轉身冷漠叼菸離開，駕車逃逸，林男失血過多傷重不治。

請繼續往下閱讀...

許女在車上用王的手機打110交給王接聽，王向警方表示要自首；員警逮捕他時，王稱「我知道我逃不掉」，辯稱和妻子吵架後腦袋一片空白，沒有殺人犯意。

台北地院刑事一審根據精神鑑定認定王行凶時，辨識能力並未喪失或顯著降低，自首也不是真誠悔悟，而是出於情勢所迫而不得不為，審酌王男殺人行徑冷血，泯滅人性，符合人權兩公約「最嚴重之罪」，判處死刑。

高院刑事二審則認為，精神鑑定指出王有反社會人格特質，行事易暴怒衝動，但並非精神障礙，王符合自首而予減刑，改判無期徒刑。案經檢、辯上訴，最高法院維持二審判決結果，全案定讞。

王秉華與妻吵架遷怒路人，一刀捅死臨停騎士，一度引發社會恐慌。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法