高血壓男跑步機昏迷1小時無人聞問 中科大飯店判賠350萬元

台中地院認為中科大飯店服務欠缺安全，與高血壓呂男死亡有因果關係，判決飯店賠償350萬餘元。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2022/08/31 20:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕育有3名未成年子女的呂姓男子，去年1月入住中科大飯店（簡稱中科飯店），於2樓健身中心跑步機時滑落昏厥，整整1小時無人聞問，健身房有監視器與急救設備，但仍送醫不治，其妻與子女控告中科飯店，索賠724萬餘元，中科飯店辯稱死亡是心因性猝死，與飯店的管理無因果關係，台中地院卻認為，中科飯店所提供的服務欠缺安全性，與呂男死亡具相當因果關係，應負損害賠償責任，判決應賠償350萬餘元。

判決書指出，呂男去年1月11日入住中科大飯店，當晚9時許，使用飯店2樓健身中心的跑步機，於9時59分滑落昏厥，直至10時55分許，才由飯店人員發現送醫，但仍不治，死因是高血壓病史導致心因性休克而死亡。

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呂男的妻子與子女主張，中科飯店沒有於健身房內，安排固定管理或巡邏人員，雖裝設監視器，但未派人隨時監看螢幕，因中科飯店的過失，導致呂男倒地後長達1個小時無人聞問，如果即時發現，施以心肺復甦術（CPR），並以自動體外心臟電擊去顫器（下稱AED）急救與送醫，應可避免死亡結果，中科飯店應賠償殯葬費、扶養費、慰撫金共724萬餘元。

中科飯店答辯說，飯店內一樓櫃台旁裝設AED，健身房內也有設置緊急鈴，並在健身房門口張貼高血壓者不得使用的告示，提供的服務已具備安全性且並無過失，服務員為顧及旅客隱私，不宜過度巡視健身房，呂男使用超過時間，管理人員請他離場時，發現倒臥跑步機旁，立刻給予急救送醫，過程都符合規定，並無過失，呂男死因是心因性休克，意外應是自身疾病因素，與飯店管理無關。

台中地院卻認為，中科飯店公司提供的服務欠缺安全性，與呂男死亡結果有相當因果關係，應負損害賠償責任，理由是監視器顯示，呂男9時58分跌落跑步機，身上動作停止是10時2分，這3分12秒，呂男仍屬生存狀態，如果健身房內有管理人員，或有管理人員隨時監看監視器，呂男心跳停止後，或許能在8分鐘之內救助，而免於死亡結果，但中科飯店卻長達約1小時才發現。

不過，法官也認為，呂男知自身有高血壓病史，仍違反健身房嚴禁進入運動的公告，呂男亦有過失，過失比例為五成，中科飯店應負五成責任，判決賠償350萬餘元，可上訴。

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