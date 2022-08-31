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    狠母害3月大女兒癲癇、營養不良 高院以凌虐致重傷罪判刑

    新竹陳姓婦人3年前生下女兒卻未按時哺餵，以致女兒長期營養不良、腦部缺氧，甚至有癲癇等症狀，3個月大僅有2400公克重，直到目前已3歲年紀，仍為臥床狀態。（示意圖，法新社檔案照）

    新竹陳姓婦人3年前生下女兒卻未按時哺餵，以致女兒長期營養不良、腦部缺氧，甚至有癲癇等症狀，3個月大僅有2400公克重，直到目前已3歲年紀，仍為臥床狀態。（示意圖，法新社檔案照）

    2022/08/31 20:08

    〔記者楊國文／台北報導〕新竹陳姓婦人3年前生下女兒卻未按時哺餵，以致女兒長期營養不良、腦部缺氧，甚至有癲癇等症狀，3個月大僅有2400公克重，直到目前已3歲年紀，仍為臥床狀態，無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩已達重傷害結果；高等法院今依刑法對幼童施以凌虐致重傷罪判刑2年10月徒刑，可上訴。

    判決指出，曾因吸毒遭觀察勒戒的陳婦，之前已養育2名子女，2019年7月生下女兒後，雖接受政府機關的生育補助等協助，竟未按時哺餵初生的女兒，只有在她醒時餵食，導致她長期處於飢餓狀態，以致營養不足、腦部缺氧，有癲癇、軟喉症症狀，直到3個月大時只有2400公克，比很多新生兒的體重還輕。

    2019年10月13日上午8時33分，陳婦發現3個月大的女兒遭棉被覆蓋口鼻，臉色有異，緊急報警；·2分鐘後，陳婦決定自行抱起女兒，跑去警局求助並送醫。

    不過，由於女嬰因長期營養不良，已造成身體構造、生理機能發育過程產生缺損而導致重傷害結果，雖然經過長期治療、復健，目前雖然已經是3歲年紀，仍為臥床狀態，無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩，吞嚥及口腔功能異常，身體已達重大難治的重傷害結果。

    陳婦應訊辯稱，因為經濟窘迫，且自身營養不良而無水，以致於無法提供女兒充足食物，但法官認為，陳婦既然有錢接觸網路遊戲、毒品，不可能沒錢餵養女兒，其辯詞為卸責之詞。

    高等法院認為，陳婦觸犯刑法第286條的對幼童施以凌虐致重傷罪，但審酌陳婦主觀惡性尚非重大，當時抱著女兒向警局求助，可見得其愛護女兒之情，因此以刑法第59條將她減刑，今判處2年10月徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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    高等法院今依刑法凌虐幼童致重傷罪，判陳婦2年10月徒刑。（記者楊國文攝）

    高等法院今依刑法凌虐幼童致重傷罪，判陳婦2年10月徒刑。（記者楊國文攝）

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