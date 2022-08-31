機車疑未禮讓救護車車禍 警遭撞一度命危急救後意識清醒

監視器拍下林員遭車禍波及瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/31 16:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區23歲林姓警員昨晚間11時許前往處理交通事故，在路邊陪同傷者等待救護車時，一部機車與鳴笛趕抵的救護車相撞，機車被彈往林員方向直接撞上，導致林員當場倒地且頭撞地，林員腦部重創送醫一度發出命危通知，所幸經急救保住一命且意識清醒，現仍在加護病房觀察。

30日晚間11時許，林員接獲指示前往新莊區景德路、新樹路口處理機車碰撞交通事故，林員在現場陪同傷者等待救護車，怎料救護車到場前與另一部機車發生車禍，機車逕直往林員方向滑行，林員來不及反應被撞倒地。

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林員當下意識模糊，腦部疑似撞地受創，送醫診斷發現腦下蜘蛛網膜破裂出血，醫院發出病危通知，所幸林員年輕生命力強，經急救後意識清醒，狀況也穩定下來，在加護病房觀察中。

警方表示，據「道路交通管理條例」45條17項規定，駕駛人聽見消防車、救護車、警車、工程救險車等相關車輛之鳴笛聲，若未避讓將可處3600罰鍰，另還可能導致駕照遭吊銷，致人死傷罰鍰更提高為6000至90000元不等，還會吃上刑責。

警方指出這起車禍事後釐清若是騎士未禮讓，將依法開罰；另新北市長侯友宜、新莊分局長林溫柔在第一時間也趕往醫院探視，並承諾將會全力協助林員後續治療與恢復。

警方在現場指揮交通，並趕緊將林員送醫。（記者徐聖倫翻攝）

市長侯友宜、分局長林溫柔承諾將全力協助林員的治療與恢復。（記者徐聖倫翻攝）

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