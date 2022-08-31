假「運彩分析專業團隊」謊稱穩贏 9個月詐千萬

警方查扣現金324萬多元，以及電腦主機、電腦螢幕、點鈔機、手機、網路數據機、運動彩券、購買Instagram文件一批等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/08/31 15:30

〔記者邱俊福／台北報導〕李姓男子為首的不法集團，涉嫌於Instagram社群軟體限時動態，以「運彩分析專業團隊」自居，刊登偽變造的運彩中獎照片，製造神準、高中獎率的假象，詐取「賽事分析費」，或者以協助代購運彩明牌為幌子，詐取「賽事投注金」，刑事局今宣布偵破，逮李等8人送辦，初估該集團9個月詐得高達千萬元。

刑事局偵二大隊第二隊調查，23歲李嫌糾合羅姓女友與其他友人，自去年10月開始，先收購大量知名IG粉絲帳號，再指揮旗下成員於IG刊登自己偽、變造的運彩中獎照片，以及大批現金，PO文「一夜致富」、「穩贏的東西」、「錢包裝不下」等等，營造其團隊分析出的運彩保證中獎、輕易致富的假象。

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當有網友被吸引聯繫後，便要求交付4000元至1萬元不等的賽事分析費，匯款至其交付的人頭帳戶，再由集團成員前往提領贓款。

此外，該集團也提供協助代購運彩明牌服務，使被害人陷於錯誤，惟實際上並未按被害人給付金額購買，藉此詐取「賽事投注金」，例如被害人下注1萬元，該集團僅下注100元，倘若真的中獎，則馬上與該被害人斷絕聯繫。

警方據報後，經追查鎖定該集團機房隱身於新北市新莊區一棟社區大樓，上月19日兵分多路查緝，逮捕李等8人到案，查扣現金324萬多元，以及電腦主機、電腦螢幕、點鈔機、手機、網路數據機、運動彩券、購買Instagram文件一批等相關贓證物，訊後依詐欺、偽造文書、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，李嫌經檢察官聲押禁見獲准，其餘3至5萬元交保候傳，刑事局今宣布偵破這個不法集團。

李嫌等8人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

該集團刊登偽變造的運彩中獎照片。（記者邱俊福翻攝）

該集團刊登的致富照片。（記者邱俊福翻攝）

該集團在IG動態刊登相關致富訊息。（記者邱俊福翻攝）

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